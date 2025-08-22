Európa gázai békéért kiált, közben összevásárolja az összes izraeli fegyvert

Európa hivatalosan is az izraeli katonai eszközök első számú importőrévé lépett elő, miközben egyre erősödnek az izraeli fegyverembargót követelő hangok a kontinensen – írja pénteki elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Az izraeli védelmi ipari eszközök éves exportértéke 2024-ben elérte a 14,8 milliárd dollárt, amely 13 százalékos növekedés a 2023-as, 13 milliárd dolláros értékhez képest az Izraeli Védelmi Minisztérium Nemzetközi Védelmi Együttműködési Igazgatóságának (SIBAT) legfrissebb jelentése szerint.
A közel 15 milliárd dolláros értékkel újabb rekordévet zárt az izraeli védelmi export, ezzel pedig öt év alatt több mint duplájára emelkedett Jeruzsálem fegyvereladásból származó bevétele.
A növekedést a tavalyi évben főként a nagy értékű fegyverrendszerek iránti kereslet hajtotta, így a drónok helyett a légvédelmi eszközök váltak első számú exporttermékké.
A Védelmi Minisztérium szerint az exportszerződések 56,8 százaléka olyan „megaüzlet”, amely értéke legalább 100 millió dollár volt. Ez jól mutatja az izraeli hadiipar globális súlyának növekedését és a nagyobb fegyverrendszerek iránti fokozottabb keresletet. Ilyen „megaüzlet” a Németországgal kötött megállapodás az Arrow–3 rakétavédelmi rendszerre, amely a maga 3,8 milliárd dolláros értékével Izrael történetének legnagyobb fegyverüzlete.
A rakéta- és légvédelmi rendszerek tették ki az export legnagyobb hányadát, 48 százalékot, amely a 2023-as 35 százalékos részesedés után jelentős növekedés. A műholdas technológiák exportrészesedése a korábbi 2 százalékról 8 százalékra nőtt, ami az űrtechnológiák felértékelődését bizonyítja. A drónexport ugyanakkor a teljes védelmi kivitel 1 százalékát adják , ami jelentős visszaesés a 2022-es értékhez, amikor a pilóta nélküli technológiák az izraeli hadiipari export 25 százalékát tették ki. Az izraeli pilóta nélküli járművek keresletcsökkenése mögött az is állhat, hogy mára sok ország feltöltötte ezekkel a készletét, míg mások inkább már a saját fejlesztésre koncentrálnak.
Az izraeli védelmi export legnagyobb felvevője tavaly Európa volt 54 százalékkal,
majd Ázsia és Csendes-óceáni térség 23 százalékkal, az Ábrahám-egyezmények országai 12 százalékkal, végül pedig Észak-Amerika 9 százalékkal, valamint Latin-Amerika és Afrika 1-1 százalékkal.
Míg a korábbi években az ázsiai–csendes-óceáni térség volt az izraeli védelmi eladások első számú célrégiója, 2024-re Európa lett. Az európai védelmi ipar ugyanis jelenleg kapacitáshiánnyal küzd, így a fegyverkező európai államok kénytelenek külső beszállítókat keresni. Az izraeli katonai eszközöknek piaci előnyt jelent, hogy az eszközök többsége harci körülmények között is helytállt.
Az Oeconomus kutatója rávilágít, hogy a 2024-es rekordméretű védelmi export Izrael számára azért is figyelemreméltó eredmény, mert a gázai háború első hónapjaiban nemhogy a külföldi megrendelések, de a hazai szükségletek lefedése is nehézkesnek látszott Izrael számára. Az ugrásszerűen megnövekvő nemzetközi kereslet miatt az izraeli védelmi vállalatok már egyébként is maximális kapacitással működtek, a gázai háború elindulásával pedig át kellett ütemezniük a termelést, hogy kiszolgálhassák a háborúba készülő izraeli hadsereg azonnali igényeit. Azonban az intézkedések nem voltak elegek, Izrael az Egyesült Államok hadifelszerelésére szorult.
Izrael tanult az estből, így a high-tech fegyverek mellett a tömeggyártású lőszerek, bombák hazai gyártása is nagy hangsúlyt kap a jövőben.
A gázai háború kezdete óta a Védelmi Minisztérium közel 30 milliárd dollár értékű megrendelést adott izraeli vállalatoknak, amely a háború előtti szinthez képest négyszeres növekedést jelent az éves hazai megrendeléseket illetően.
A hazai gyártókapacitás növelése pedig várhatóan nemcsak a belföldi, de a láthatóan egyre növekvő nemzetközi kereslet kiszolgálását is segíti majd – mutatott rá az elemzés.
Európa azonban nem akar nagymértékben külföldi partnerektől függeni. A Világgazdaság is beszámolt róla, hogy a kontinens fegyvergyárai gyorsan bővülnek: több mint 7 millió négyzetméternyi új ipari fejlesztést ölelve fel, ami történelmi léptékű újrafegyverkezést jelent. Világháború következhet? Az elmúlt években Európa hadiipara óriási átalakuláson ment keresztül. A békeidők lassú és visszafogott gyártási üteme helyett mára egy új, háromszoros tempójú fegyverkezési verseny zajlik. Az európai fegyvergyártók kétségbeesetten keresik a munkaerőt.
