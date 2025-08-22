Európa gázai békéért kiált, közben összevásárolja az összes izraeli fegyvert

Európa hivatalosan is az izraeli katonai eszközök első számú importőrévé lépett elő, miközben egyre erősödnek az izraeli fegyverembargót követelő hangok a kontinensen – írja pénteki elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Az izraeli fegyver, az Arrow–3 rakétavédelmi rendszer műküdésben /Fotó: AFP

Az izraeli védelmi ipari eszközök éves exportértéke 2024-ben elérte a 14,8 milliárd dollárt, amely 13 százalékos növekedés a 2023-as, 13 milliárd dolláros értékhez képest az Izraeli Védelmi Minisztérium Nemzetközi Védelmi Együttműködési Igazgatóságának (SIBAT) legfrissebb jelentése szerint.

A közel 15 milliárd dolláros értékkel újabb rekordévet zárt az izraeli védelmi export, ezzel pedig öt év alatt több mint duplájára emelkedett Jeruzsálem fegyvereladásból származó bevétele.

A növekedést a tavalyi évben főként a nagy értékű fegyverrendszerek iránti kereslet hajtotta, így a drónok helyett a légvédelmi eszközök váltak első számú exporttermékké.

A Védelmi Minisztérium szerint az exportszerződések 56,8 százaléka olyan „megaüzlet”, amely értéke legalább 100 millió dollár volt. Ez jól mutatja az izraeli hadiipar globális súlyának növekedését és a nagyobb fegyverrendszerek iránti fokozottabb keresletet. Ilyen „megaüzlet” a Németországgal kötött megállapodás az Arrow–3 rakétavédelmi rendszerre, amely a maga 3,8 milliárd dolláros értékével Izrael történetének legnagyobb fegyverüzlete.

Arrow–3 rakétavédelmi rendszer / Fotó: AFP

A rakéta- és légvédelmi rendszerek tették ki az export legnagyobb hányadát, 48 százalékot, amely a 2023-as 35 százalékos részesedés után jelentős növekedés. A műholdas technológiák exportrészesedése a korábbi 2 százalékról 8 százalékra nőtt, ami az űrtechnológiák felértékelődését bizonyítja. A drónexport ugyanakkor a teljes védelmi kivitel 1 százalékát adják , ami jelentős visszaesés a 2022-es értékhez, amikor a pilóta nélküli technológiák az izraeli hadiipari export 25 százalékát tették ki. Az izraeli pilóta nélküli járművek keresletcsökkenése mögött az is állhat, hogy mára sok ország feltöltötte ezekkel a készletét, míg mások inkább már a saját fejlesztésre koncentrálnak.

Az izraeli védelmi export legnagyobb felvevője tavaly Európa volt 54 százalékkal,

majd Ázsia és Csendes-óceáni térség 23 százalékkal, az Ábrahám-egyezmények országai 12 százalékkal, végül pedig Észak-Amerika 9 százalékkal, valamint Latin-Amerika és Afrika 1-1 százalékkal.