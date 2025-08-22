Deviza
Európa gázai békéért kiált, közben összevásárolja az összes izraeli fegyvert

Az izraeli védelmi kivitel tavaly rekordot döntött. Az izraeli fegyverexport legnagyobb részét európai országok vásárolták meg. A zsidó állam várhatóan a korábbinál is több fegyvert fog eladni külföldi partnereinek.
VG
2025.08.22., 14:10

Európa hivatalosan is az izraeli katonai eszközök első számú importőrévé lépett elő, miközben egyre erősödnek az izraeli fegyverembargót követelő hangok a kontinensen – írja pénteki elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

izraeli fegyver
Az izraeli fegyver, az Arrow–3 rakétavédelmi rendszer műküdésben /Fotó: AFP

Az izraeli védelmi ipari eszközök éves exportértéke 2024-ben elérte a 14,8 milliárd dollárt, amely 13 százalékos növekedés a 2023-as, 13 milliárd dolláros értékhez képest az Izraeli Védelmi Minisztérium Nemzetközi Védelmi Együttműködési Igazgatóságának (SIBAT) legfrissebb jelentése szerint.

A közel 15 milliárd dolláros értékkel újabb rekordévet zárt az izraeli védelmi export, ezzel pedig öt év alatt több mint duplájára emelkedett Jeruzsálem fegyvereladásból származó bevétele.

A növekedést a tavalyi évben főként a nagy értékű fegyverrendszerek iránti kereslet hajtotta, így a drónok helyett a légvédelmi eszközök váltak első számú exporttermékké.

A Védelmi Minisztérium szerint az exportszerződések 56,8 százaléka olyan „megaüzlet”, amely értéke legalább 100 millió dollár volt. Ez jól mutatja az izraeli hadiipar globális súlyának növekedését és a nagyobb fegyverrendszerek iránti fokozottabb keresletet. Ilyen „megaüzlet” a Németországgal kötött megállapodás az Arrow–3 rakétavédelmi rendszerre, amely a maga 3,8 milliárd dolláros értékével Izrael történetének legnagyobb fegyverüzlete.

Arrow–3 rakétavédelmi rendszer / Fotó: AFP

A rakéta- és légvédelmi rendszerek tették ki az export legnagyobb hányadát, 48 százalékot, amely a 2023-as 35 százalékos részesedés után jelentős növekedés. A műholdas technológiák exportrészesedése a korábbi 2 százalékról 8 százalékra nőtt, ami az űrtechnológiák felértékelődését bizonyítja. A drónexport ugyanakkor a teljes védelmi kivitel 1 százalékát adják , ami jelentős visszaesés a 2022-es értékhez, amikor a pilóta nélküli technológiák az izraeli hadiipari export 25 százalékát tették ki. Az izraeli pilóta nélküli járművek keresletcsökkenése mögött az is állhat, hogy mára sok ország feltöltötte ezekkel a készletét, míg mások inkább már a saját fejlesztésre koncentrálnak.

Az izraeli védelmi export legnagyobb felvevője tavaly Európa volt 54 százalékkal,

majd Ázsia és Csendes-óceáni térség 23 százalékkal, az Ábrahám-egyezmények országai 12 százalékkal, végül pedig Észak-Amerika 9 százalékkal, valamint Latin-Amerika és Afrika 1-1 százalékkal.

Míg a korábbi években az ázsiai–csendes-óceáni térség volt az izraeli védelmi eladások első számú célrégiója, 2024-re Európa lett. Az európai védelmi ipar ugyanis jelenleg kapacitáshiánnyal küzd, így a fegyverkező európai államok kénytelenek külső beszállítókat keresni. Az izraeli katonai eszközöknek piaci előnyt jelent, hogy az eszközök többsége harci körülmények között is helytállt.

Az izraeli fegyverexport kihívásos környezetben érte el az újabb rekordját

Az Oeconomus kutatója rávilágít, hogy a 2024-es rekordméretű védelmi export Izrael számára azért is figyelemreméltó eredmény, mert a gázai háború első hónapjaiban nemhogy a külföldi megrendelések, de a hazai szükségletek lefedése is nehézkesnek látszott Izrael számára. Az ugrásszerűen megnövekvő nemzetközi kereslet miatt az izraeli védelmi vállalatok már egyébként is maximális kapacitással működtek, a gázai háború elindulásával pedig át kellett ütemezniük a termelést, hogy kiszolgálhassák a háborúba készülő izraeli hadsereg azonnali igényeit. Azonban az intézkedések nem voltak elegek, Izrael az Egyesült Államok hadifelszerelésére szorult.

Izrael tanult az estből, így a high-tech fegyverek mellett a tömeggyártású lőszerek, bombák hazai gyártása is nagy hangsúlyt kap a jövőben. 

A gázai háború kezdete óta a Védelmi Minisztérium közel 30 milliárd dollár értékű megrendelést adott izraeli vállalatoknak, amely a háború előtti szinthez képest négyszeres növekedést jelent az éves hazai megrendeléseket illetően. 

A hazai gyártókapacitás növelése pedig várhatóan nemcsak a belföldi, de a láthatóan egyre növekvő nemzetközi kereslet kiszolgálását is segíti majd – mutatott rá az elemzés.

Európa azonban nem akar nagymértékben külföldi partnerektől függeni. A Világgazdaság is beszámolt róla, hogy a kontinens fegyvergyárai gyorsan bővülnek: több mint 7 millió négyzetméternyi új ipari fejlesztést ölelve fel, ami történelmi léptékű újrafegyverkezést jelent. Világháború következhet? Az elmúlt években Európa hadiipara óriási átalakuláson ment keresztül. A békeidők lassú és visszafogott gyártási üteme helyett mára egy új, háromszoros tempójú fegyverkezési verseny zajlik. Az európai fegyvergyártók kétségbeesetten keresik a munkaerőt.

