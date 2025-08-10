J. D. Vance váratlanul összetörte Zelenszkij álmát és tudatta a világgal: Amerika végzett Ukrajnával

Egészen meglepő, de világos nyilatkozatot tett az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance Ukrajnáról és Zelenszkijről.

Fotó: AFP

Az alelnök a Fox News televíziónak adott interjút, amelyben kitért több aktuális kérdésre is. A Magyar Nemzet tudósítása szerint közölte, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem finanszírozza az ukrajnai háborút, egyúttal azt is kijelentette, hogy az aktuális frontvonalra épülő békét akar.

J. D. Vance eddig is kemény és nyílt gondolkodásáról volt ismert, valamint az is tudvalevő, hogy nem szimpatizál különösebben Ukrajna jelenlegi vezetésével. Azonban a mostani állításai még így is meghökkenés válthatnak ki.

J. D. Vance váratlanul összetörte Zelenszkij álmát

Napok óta tart a találgatás, hogy az alaszkai Trump–Putyin csúcson ott lesz-e az ukrán elnök, Zelenszkij is. Erről egymásnak ellentmondó hírek érkeztk a hétvége folyamán, azonban most az amerikai alelnök pontot tett a kérdésre, egyúttal összetörte Zelenszkij álmát.

Közölte ugyanis, hogy Amerika elutasítja az európai vezetők felhívását,

hogy engedjék az ukrán elnököt részt venni a péntekre tervezett történelmi csúcstalálkozón. Meg is indokolta, hogy miért: mert momentán ez nem lenne produktív. Ugyanakkor J.D. Vance szerint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij „kénytelenek” lesznek találkozni.