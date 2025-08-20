Nincs idő meghalni, pereskedni viszont igen: a luxusmárkák harca utolérte a 007-es ügynököt is

A világ egyik legismertebb filmes márkája, a James Bond-franchise jelenleg az egyik legnagyobb jogi csatáját vívja Európában. Az ügy középpontjában nem új film vagy főszereplő áll, hanem a védjegyek jövője – vagyis az, hogy ki rendelkezhet a 007-es név, a „Bond, James Bond” szállóige és a kapcsolódó márkajogok felett. A James Bond egyike azoknak a luxusmárkáknak, melyekről hirtelen nem is gondolná az ember, milyen magasra szökik az értéke. Valójában olyan rejtett kincsről beszélünk, mely jó időre megtömheti gazdája zsebét.

James Bondot megtámadta egy dubaji ingatlanmágnás / Fotó: Columbia Pictures

Nemrég egy osztrák származású üzletember, Josef Kleindienst kavarta fel az állóvizet azzal, hogy kijelentette: szerinte az elmúlt években alulhasználták a Bond-márka védjegyeit, és csak akkor maradhat életben, akkor maradhat értékes, ha aktívan forgalmazzák – ennek hiányában szerinte elveszíti kereskedelmi relevanciáját. Kleindienst nem kispályás üzletember: jelenleg Dubajban építi a 3,7 milliárd fontos Heart of Europe luxus üdülőkomplexumot.

Az üzletember ezek miatt kilenc különböző védjegy törlését kezdeményezte, amelyek többsége a 007-eshez kapcsolódó termékek és szolgáltatások értékesítéséhez köthető.

Emellett saját nevében is beadott egy „James Bond” védjegybejegyzést az EU-ban. Természetesen, ahogy lenni szokott, a jelenlegi jogkezelők – az amerikai Danjaq és a brit Eon Productions – nem hagyták szó nélkül Kleindienst kezdeményezését: a cégeket képviselő nagyágyú, a Boehmert & Boehmert egy 227 oldalas bizonyítékcsomagot nyújtott be az európai védjegyhivatalhoz. Ez az iratcsomag nem más, mint egy luxusmárkákból álló álomcsapat, mely igazolja: a Bond-név igenis él és aktívan használatban van.

Luxusmárkák, amik kihúzzák James Bondod a polip csápjai közül

A bizonyítékok között szerepel a Turnbull & Asser, a 140 éves Jermyn Street-i szabóság, amely nemcsak Sean Connery első Bond-filmjéhez készített ingeket 1962-ben, hanem azóta Pierce Brosnan és Daniel Craig öltözékét is szállította.

A cég jelenleg III. Károly király hivatalos ingkészítője – ő maga is Turnbull & Asser inget viselt koronázásán 2023-ban.

Szerepel a listán a londoni Lock & Co Hatters, a világ legrégebbi kalapos műhelye, amely már 1676 óta működik. Ők készítették a legendás Mark 1 katonai sisakot az első világháború idején, és Bond történetében is fontos szerepet kaptak: tőlük származik Oddjob halálos bowler-kalapja a Goldfingerben. Ma is árulnak Bond-inspirálta kalapokat, például a James trilbyt (Dr. No kiadás) vagy a Vesper női kalapot, melyet Eva Green viselt a Casino Royale-ban.