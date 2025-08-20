Nincs idő meghalni, pereskedni viszont igen: a luxusmárkák harca utolérte a 007-es ügynököt is

A világ egyik legismertebb filmes márkája, a James Bond-franchise jelenleg az egyik legnagyobb jogi csatáját vívja Európában. Az ügy középpontjában nem új film vagy főszereplő áll, hanem a védjegyek jövője – vagyis az, hogy ki rendelkezhet a 007-es név, a „Bond, James Bond” szállóige és a kapcsolódó márkajogok felett. A James Bond egyike azoknak a luxusmárkáknak, melyekről hirtelen nem is gondolná az ember, milyen magasra szökik az értéke. Valójában olyan rejtett kincsről beszélünk, mely jó időre megtömheti gazdája zsebét.
Nemrég egy osztrák származású üzletember, Josef Kleindienst kavarta fel az állóvizet azzal, hogy kijelentette: szerinte az elmúlt években alulhasználták a Bond-márka védjegyeit, és csak akkor maradhat életben, akkor maradhat értékes, ha aktívan forgalmazzák – ennek hiányában szerinte elveszíti kereskedelmi relevanciáját. Kleindienst nem kispályás üzletember: jelenleg Dubajban építi a 3,7 milliárd fontos Heart of Europe luxus üdülőkomplexumot.
Az üzletember ezek miatt kilenc különböző védjegy törlését kezdeményezte, amelyek többsége a 007-eshez kapcsolódó termékek és szolgáltatások értékesítéséhez köthető.
Emellett saját nevében is beadott egy „James Bond” védjegybejegyzést az EU-ban. Természetesen, ahogy lenni szokott, a jelenlegi jogkezelők – az amerikai Danjaq és a brit Eon Productions – nem hagyták szó nélkül Kleindienst kezdeményezését: a cégeket képviselő nagyágyú, a Boehmert & Boehmert egy 227 oldalas bizonyítékcsomagot nyújtott be az európai védjegyhivatalhoz. Ez az iratcsomag nem más, mint egy luxusmárkákból álló álomcsapat, mely igazolja: a Bond-név igenis él és aktívan használatban van.
A bizonyítékok között szerepel a Turnbull & Asser, a 140 éves Jermyn Street-i szabóság, amely nemcsak Sean Connery első Bond-filmjéhez készített ingeket 1962-ben, hanem azóta Pierce Brosnan és Daniel Craig öltözékét is szállította.
A cég jelenleg III. Károly király hivatalos ingkészítője – ő maga is Turnbull & Asser inget viselt koronázásán 2023-ban.
Szerepel a listán a londoni Lock & Co Hatters, a világ legrégebbi kalapos műhelye, amely már 1676 óta működik. Ők készítették a legendás Mark 1 katonai sisakot az első világháború idején, és Bond történetében is fontos szerepet kaptak: tőlük származik Oddjob halálos bowler-kalapja a Goldfingerben. Ma is árulnak Bond-inspirálta kalapokat, például a James trilbyt (Dr. No kiadás) vagy a Vesper női kalapot, melyet Eva Green viselt a Casino Royale-ban.
A Boehmert & Boehmert jogászai nem örülnek Kleindienst fellépésének, szerintük ez „példátlan támadás” egy többmilliárd fontos globális franchise ellen. Rudolf Böckenholt, a cég egyik partnere úgy nyilatkozott: minden védjegyre tételes bizonyítékot adnak be, a kereskedelmi forgalomtól kezdve a reklámkampányokig. A hadjáratot indító üzletember közben kitart amellett, hogy ő csak a Bond-franchise jövőjéért küzd. Szerinte a márka „nem halhat meg”, és a jogi lépései célja, hogy a titkosügynök kulturális öröksége releváns és elérhető maradjon.
Kleindienst időzítése sem véletlen, ugyanis a Bond-filmek jelenleg átmeneti időszakban vannak: Daniel Craig letette a fegyvert és az öltönyt a 2021-es Nincs idő meghalni című filmben, utódját pedig azóta sem jelentették be. Azt viszont már lehet tudni, hogy a következő filmet a Dűne-univerzumot feltámasztó Denis Villeneuve fogja rendezni, a forgatókönyvet pedig a közönségkedvenc Peaky Blinders (Birmingham bandája) alkotója, Steven Knight írja.
A produkciót az Amazon felügyeli, amely 2021-ben 8,5 milliárd dollárért megszerezte az MGM-et, majd további egymilliárdot fizetett a teljes kreatív kontrollért.
A következő film producerei Amy Pascal (több Pókember-filmért, valamint az új Narnia-sorozatért is felelős producer) és David Heyman (Harry Potter-filmek) lesznek. A rajongók viszont továbbra is jogosan aggódnak, ugyanis az Amazon korábban már félrekezelt nagy címeket: például sem A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi, sem a Citadel nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A rajongók attól tartanak, hogy a sorozat elveszítheti eredeti hangulatát, és egy tömeggyártott franchise-zá válhat. Mások szerint viszont az új tulajdonos lehetőséget kap arra, hogy friss szemlélettel közelítsen a karakterhez, és modernizálja a 007-es világát.
A James Bond körüli jogi csata túlmutat egy egyszerű védjegyperen: valójában arról szól, hogy ki birtokolhatja a világ legismertebb kémjének örökségét. Miközben a márka jövője az Amazon kezében formálódik, a múlt és a luxusipar legnagyobb nevei álltak ki mellette, hogy bizonyítsák: Bond még mindig jelen van, és még sokáig nem áll készen a nyugdíjra.
