Deviza
EUR/HUF396.98 -0.08% USD/HUF340.95 -0.34% GBP/HUF459.35 -0.23% CHF/HUF423.55 -0.17% PLN/HUF93.19 -0.08% RON/HUF78.52 -0.15% CZK/HUF16.17 -0.06% EUR/HUF396.98 -0.08% USD/HUF340.95 -0.34% GBP/HUF459.35 -0.23% CHF/HUF423.55 -0.17% PLN/HUF93.19 -0.08% RON/HUF78.52 -0.15% CZK/HUF16.17 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,915.62 +0.08% MTELEKOM1,978 +0.1% MOL2,952 +0.54% OTP30,280 -0.3% RICHTER10,650 +0.56% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS162 -0.93% WABERERS5,280 +0.38% BUMIX9,247.55 -0.17% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,177.24 -0.55% BUX104,915.62 +0.08% MTELEKOM1,978 +0.1% MOL2,952 +0.54% OTP30,280 -0.3% RICHTER10,650 +0.56% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS162 -0.93% WABERERS5,280 +0.38% BUMIX9,247.55 -0.17% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,177.24 -0.55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
repülő
légitársaság
túlsúlyos

Kiakadtak a túlsúlyosok: kötelező előre megvenni a pótjegyet az egyik legnépszerűbb légitársaságnál

Amerika egyik legnagyobb diszkont-légitársasága szigorításba fogott. A döntésnek a túlsúlyos utasok nem fognak örülni: előre kell fizetniük a pluszjegyért.
VG
2025.08.26., 14:49

A Southwest Airlines hamarosan előírja azoknak az utasoknak, akik nem férnek el az ülésükön, hogy előre fizessenek egy pótülésért – írta az AP. Az új szabály január 27-én lép hatályba, ugyanazon a napon, amikor a légitársaság megkezdi a jegyek értékesítését.

Planes at San Francisco International Airport (SFO) Southwest Airlines légitársaság repülő jegy pótjegy
Ezentúl kötelező előre pótjegyet venni a túlsúlyos utasoknak / Fotó: Anadolu via AFP

Jelenleg a molett utasok vagy

  • előre fizethetnek egy pluszülésért, azzal a lehetőséggel, hogy később visszakapják a pénzt,
  • vagy ingyenes pluszülést kérhetnek a repülőtéren.

A légitársaság új szabályzata értelmében a visszatérítés továbbra is lehetséges, de már nem garantált.

A jegyet ezentúl foglaláskor kell megvenni

Hétfőn kiadott közleményében a Southwest azt nyilatkozta, hogy frissíti egyes szabályzatait, miközben a jövő évi kijelölt ülésekre készül.

A hely biztosítása érdekében értesítjük azokat az utasokat, akik korábban már igénybe vették a pótüléses szabályzatot, hogy azt a foglaláskor vásárolják meg

– áll a közleményben. Ez a legújabb változás a légitársaságnál, amely korábban arról volt ismert, hogy az utasok a beszállás után maguk választhatták ki az ülésüket, és a poggyászaikat ingyen szállították. Ez a lehetőség májusban szűnt meg. Ezek az előnyök kulcsfontosságúak voltak abban, hogy a fapados légitársaság megkülönböztesse magát versenytársaitól – emelte ki a cikk.

A cég azt ígéri, hogy az új szabályozás mellett is visszatéríti a második jegyet, ha a járat az induláskor nincs teljesen megtelve, és mindkét jegyet ugyanabban a foglalási osztályban vették meg. 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
pénzügyek

Megtakarítások: itt van, mibe fektetnének be legszívesebben a magyarok

A forintalapú és ingatlanbefektetéseket preferálnák a legtöbben, ha nagyobb összeghez jutnának, ám a magyarok közel fele nem tud megtakarítani.
1 perc
alapkamat

Varga Mihály lehűtötte a kedélyeket: nem ért véget az infláció elleni küzdelem

A jegybankelnök 15 órától tartja szokásos kamatdöntést követő sajtótájékoztatóját. Cikkünk frissül.
5 perc
repülő

Kiakadtak a túlsúlyosok: kötelező előre megvenni a pótjegyet az egyik legnépszerűbb légitársaságnál

Nem fognak örülni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu