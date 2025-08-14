Mit tesznek majd a palacsintára az amerikaiak, ha nem lesz kanadai juharszirup?

A sötét, édes nedv, amelyet a hideg téli hónapokban vákuumszivattyúval nyernek ki a juharfákból, olyan fontos az országnak, hogy nemzeti tartalékkészletet tart fenn belőle. Ahogy Japánnak van stratégiai rizstartaléka, úgy Kanadának is van ilyen a szirupból. A kanadai juharszirup függőséget, de alkupozíciót is jelent Ottawa számára Washingtonnal szemben.

Tavaly hárommilliárd palacsintára elegendő kanadai juharszirup áramlott az Egyesült Államokba / Fotó: NurPhoto via AFP

Több gyenge termés után a tavalyi évben rekordmennyiségű juharszirup készült – és az idei termés akár ezt is túlszárnyalhatja. Egy Montreal melletti, fából épült, rusztikus „cabane a sucre”-ban (cukorsátorban) április közepén még mindig hó volt a levegőben, és a fákon nem jelentek meg a rügyek – ami arra utal, hogy különösen hosszú lesz az idei juharszezon. Bőségesen jutott szirup az ebédre, ami a hagyományos québeci konyhára jellemzően bővelkedett sertéshúsban – írja a Financial Times tudósítója.

Az Egyesült Államok és Kanada között kitört vámháború, ha végül mégis 35 százalék lenne az USA északi szomszédjára kivetett vám, rendkívül költséges lenne a kanadai termelők számára.

Tavaly hárommilliárd palacsintára elegendő szirupot importált az USA

Ezek a tarifák egy több mint százéves iparágat alakíthatnak át gyökeresen. A juharfák csapolásának gyakorlata már jóval azelőtt létezett, hogy az európaiak betették volna a lábukat Észak-Amerikába. Az őslakos technika a nedv kinyerésére – melyet víz helyett főzésre, só helyett pedig ízesítésre használtak – abból állt, hogy a fa kérgén V-alakú bemetszést ejtettek, nádszálakat helyeztek bele, és így vezették a nedvet egy edénybe, ahol párologtatással sűrítették be.

A szirupot általában néhány fafajból nyerik – különösen a cukorjuharból és a vörös juharból, amelyeknek körülbelül negyven év kell a teljes kifejlődéshez

–, a „szüreteléshez” hideg tél és olyan tavasz szükséges, ahol az éjszakák fagypont alattiak, a nappalok pedig fagypont felettiek. Ez a különleges éghajlati időszak csak néhány hétig tart. A juharerdők az amerikai–kanadai határ mentén húzódnak, a termelés központja Québec, Vermont és New York.