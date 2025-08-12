Na vajon melyik lengyel vezető találkozik Trumppal a békecsúcs után - Tusk vagy Nawrocki?

Hivatalos amerikai látogatásra kapott meghívást Karol Nawrocki, az új lengyel elnök szeptember 3-án érkezik a Fehér Házba. A találkozóra alig két héttel azután kerül sor, hogy az ukrajnai háború ügyét megvitatni ül le személyesen tárgyalni egymással augusztus 15-én Alaszkában Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A lengyel miniszterelnök Donald Tusknak, Ursula von der Leyen szövetségesének erre nem futotta.

Karol Nawrocki kapott meghívást Donald Trumptól, nem Donalt Tusk – Ukrajna és Európa számára talán sorsdöntő időkben Fotó: NurPhoto via AFP

Mi lesz a Trump-Putyin találkozó eredménye, egyelőre nem tudni, mindenesetre a tárgyalás bejelentése egyfelől reményt kelt, hogy véget érhet az Európa gazdaságát és politikáját bénító háború, másfelől félelmet, hogy Ukrajna a háború 2022. februári kitörése óta hangoztatott kijevi és nyugati fogadkozások ellenére területeket veszít.

Még kevésbé tudni, hogy miután Trump és Putyin felállnak az asztaltól, ki kivel fog majd tárgyalni személyesen vagy másképp és pontosan miről. Az bizonyos: a telefonvonalak a világ vezetői között izzanak, különösen Európában, az elmúlt egy hétben, az amerikai-orosz csúcs részleteinek augusztus 8-ai, pénteki bejelentése előtt és óta, és egy darabig ez még így lesz.

Az is bizonyos: Karol Nawrocki, aki a baloldali lengyel kormány megrökönyödésére megnyerte a tavaszzáró lengyel elnökválasztást, Washingtonba megy, és szeptember 3-án alkalma lesz személyesen megvitatni országa és Európa jövőjét az amerikai elnökkel – a talán sorsdöntő alaszkai csúcsot követően. Ezekben a hetekben egyelőre Donald Trumpnak nincsen más tervezett hazai vagy külföldi csúcsszintű találkozója, azon kívül hogy két hét múlva a dél-koreai elnököt fogadja.

Karol Nawrocki washingtoni meghívásának többszörös üzenete van

A Trump-Nawrocki találkozó, az amerikai meghívás bejelentésére augusztus 6-án, Nawrocki elnöki beiktatásának napján került sor. Ez ugyanazon a napon történt, hogy Steven Charles Witkoff közel-keleti és oroszországi különmegbízott Moszkvába látogatott, amit a Trump-Putyin csúcs bejelentése követett.

Természetesen ilyen időbeli egybeesések néha történnek, ennek a meghívásnak azonban bizonyosan többszörös üzenete van.