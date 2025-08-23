Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0% EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olajkereskedelem
Volga
vízszintcsökkentés
Azerbajdzsán
Oroszország
Kaszpi-tenger
halászat
környezeti katasztrófa

Azerbajdzsán riadót fújt: kiapad a Kaszpi-tenger – léket kaphat Európa olajellátása

A kikötők már most szenvednek, miközben a tokhalak és a fókák élőhelyei összeomlóban vannak. Azerbajdzsán riasztást adott ki a Kaszpi-tenger vízszintjének gyors apadása miatt, amely egyszerre fenyegeti az olajexportot és a térség élővilágát.
Nemes Tamás
2025.08.23., 06:59

A Kaszpi-tenger vízszintje évtizedek óta csökken, de az elmúlt években a folyamat felgyorsult, a probléma pedig már nem csak a környező országokat érinti: a világ legnagyobb taván folyó olajkereskedelem és a halászat is veszélybe került, a helyi élővilágot pedig már a kihalás veszélye fenyegeti.

Kaszpi-tenger
Azerbajdzsán riasztást adott ki a Kaszpi-tenger vízszintjének gyors apadása miatt, amely egyszerre fenyegeti az olajexportot és a térség élővilágát / Fotó: AFP

Eltűnhet a Kaszpi-tenger

Azerbajdzsán környezetvédelmi minisztériumának helyettes vezetője, Rauf Hajiyev a Reutersnek elmondta:

  • a vízszint öt év alatt közel egy métert;
  • tíz év alatt másfél métert;
  • harminc év alatt pedig 2,5 métert esett;
  • és jelenleg évente 20-30 centiméterrel húzódik vissza.

Ez már a mindennapi gazdasági működést is veszélyezteti, hiszen a partvonal változásával a kikötők és a hajóforgalom is nehezebbé vált.

A probléma közvetlenül érinti az olajszállítást: a Dubendi olajterminál forgalma 2025 első fél évében 810 ezer tonnára csökkent a tavalyi 880 ezerről. A bakui tengeri kikötő igazgatója, Eldar Salakhov szerint a visszahúzódó víz miatt egyre több kotrási munkára van szükség, hogy a legnagyobb tankerek zavartalanul közlekedhessenek.

2024-ben 250 ezer köbméternyi iszapot kellett kikotorni, idén pedig új, 18 méter mélységig dolgozni képes kotróhajót állítanak szolgálatba.

A természet szempontjából a helyzet talán még súlyosabb. A Kaszpi-tenger tokhalai, amelyek kaviárjuk miatt évszázadok óta keresettek, élőhelyeik jelentős részét veszítik el, miközben a folyókhoz vezető ívóhelyeiktől is elzáródnak. Hajiyev szerint a nyári és őszi élőhelyek 45 százaléka már most eltűnt. A kaszpi fóka helyzete sem jobb: ha a vízszint öt métert esik, a szaporodási területek 81 százaléka eltűnik, tízméteres esésnél pedig gyakorlatilag minden természetes élőhely megszűnik.

A jelenség hátterében elsősorban az éghajlatváltozást látja Oroszország, Azerbajdzsán viszont a Volga folyón épített orosz gátakra is mutogat, amelyek az utánpótlás 80 százalékát szabályozzák. 

Bár a két ország viszonya feszült, áprilisban közös munkacsoportot állítottak fel a kérdés kezelésére, amely szeptemberben online egyeztet a konkrét lépésekről.

A tét óriási: a Kaszpi-tenger partján 15 millió ember él, közülük 4 millió Azerbajdzsánban. Számukra a vízszint csökkenése nemcsak környezeti fenyegetés, hanem a mindennapi megélhetés, a kikötők működése és az olajból származó bevételek biztonsága is a levegőben lóg.

Kiszáradhat Magyarország egyik legismertebb folyója: a vidéki nagyvárosban már lényegében eltűnt – szakértő magyarázta el, mi történik

A Zagyva folyó szolnoki szakaszán az aszály következtében szinte teljesen eltűnt a víz, medrét buja zöld növényzet borítja. A mezőgazdasági területeken sok bomló anyag kerül bele, ami serkenti a növényi vegetáció fejlődését.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
415 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Volga

Azerbajdzsán riadót fújt: kiapad a Kaszpi-tenger – léket kaphat Európa olajellátása

A kikötők már most szenvednek, miközben a tokhalak és a fókák élőhelyei összeomlóban vannak.
2 perc
elektromos autóipar

Új kínai elektromos autómárka hódíthatja meg a világot: megtörtént az első lépés

A háttérben az egyre kiélezettebb árverseny és a Peking által szorgalmazott technológiai önállósodás áll.
2 perc
házhoz szállítás

Kína bejelentette a végső csapást az európai autóiparra: mostantól mindenkinek házhoz viszi az elektromos autóit az EU-ban

Ezzel egy időben bejelentették, hogy az amerikai piacot elhagyják a magas vámok és a lecsökkent kereslet miatt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu