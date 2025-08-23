Azerbajdzsán riadót fújt: kiapad a Kaszpi-tenger – léket kaphat Európa olajellátása

A Kaszpi-tenger vízszintje évtizedek óta csökken, de az elmúlt években a folyamat felgyorsult, a probléma pedig már nem csak a környező országokat érinti: a világ legnagyobb taván folyó olajkereskedelem és a halászat is veszélybe került, a helyi élővilágot pedig már a kihalás veszélye fenyegeti.

Azerbajdzsán riasztást adott ki a Kaszpi-tenger vízszintjének gyors apadása miatt, amely egyszerre fenyegeti az olajexportot és a térség élővilágát / Fotó: AFP

Eltűnhet a Kaszpi-tenger

Azerbajdzsán környezetvédelmi minisztériumának helyettes vezetője, Rauf Hajiyev a Reutersnek elmondta:

a vízszint öt év alatt közel egy métert;

tíz év alatt másfél métert;

harminc év alatt pedig 2,5 métert esett;

és jelenleg évente 20-30 centiméterrel húzódik vissza.

Ez már a mindennapi gazdasági működést is veszélyezteti, hiszen a partvonal változásával a kikötők és a hajóforgalom is nehezebbé vált.

A probléma közvetlenül érinti az olajszállítást: a Dubendi olajterminál forgalma 2025 első fél évében 810 ezer tonnára csökkent a tavalyi 880 ezerről. A bakui tengeri kikötő igazgatója, Eldar Salakhov szerint a visszahúzódó víz miatt egyre több kotrási munkára van szükség, hogy a legnagyobb tankerek zavartalanul közlekedhessenek.

2024-ben 250 ezer köbméternyi iszapot kellett kikotorni, idén pedig új, 18 méter mélységig dolgozni képes kotróhajót állítanak szolgálatba.

A természet szempontjából a helyzet talán még súlyosabb. A Kaszpi-tenger tokhalai, amelyek kaviárjuk miatt évszázadok óta keresettek, élőhelyeik jelentős részét veszítik el, miközben a folyókhoz vezető ívóhelyeiktől is elzáródnak. Hajiyev szerint a nyári és őszi élőhelyek 45 százaléka már most eltűnt. A kaszpi fóka helyzete sem jobb: ha a vízszint öt métert esik, a szaporodási területek 81 százaléka eltűnik, tízméteres esésnél pedig gyakorlatilag minden természetes élőhely megszűnik.

A jelenség hátterében elsősorban az éghajlatváltozást látja Oroszország, Azerbajdzsán viszont a Volga folyón épített orosz gátakra is mutogat, amelyek az utánpótlás 80 százalékát szabályozzák.

Bár a két ország viszonya feszült, áprilisban közös munkacsoportot állítottak fel a kérdés kezelésére, amely szeptemberben online egyeztet a konkrét lépésekről.