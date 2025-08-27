A szemünk láttára szárad ki a világ legkülönlegesebb tengere: állítják, az oroszok tehetnek róla – 15 millió ember sorsa a tét

Azerbajdzsán hatóságai a Kaszpi-tenger gyorsan csökkenő vízszintjére hívták fel a figyelmet. A világ legnagyobb sós vízű tava jelentős olajkészletekkel rendelkezik, és öt ország határolja: Azerbajdzsán, Irán, Kazahsztán, Oroszország és Türkmenisztán. Rauf Hajiyev azeri környezetvédelmi miniszterhelyettes szerint a Kaszpi-tenger ugyan már évtizedek óta sekélyesedik, de az adatok azt mutatják, hogy mindez gyorsuló ütemben zajlik.

Azerbajdzsán riadót fújt a Kaszpi-tenger gyorsan csökkenő vízszintje miatt / Fotó: Middle East Images via AFP

Az utóbbi öt évben 0,93 méterrel apadt a vízszint, míg az utóbbi tíz évben a csökkenés másfél, az utóbbi harminc évben pedig 2,5 méter volt. Mint mondta, a csökkenés jelenlegi üteme becslések szerint évente 20-30 centiméter. A partvonal visszahúzódása megváltoztatja a természeti viszonyokat, megzavarja a gazdasági tevékenységet, és új kihívásokat teremt a fenntartható fejlődésnek.

Oroszország a problémát ugyan elsősorban az éghajlatváltozással hozza összefüggésbe, de Azerbajdzsán részben Oroszországot teszi felelőssé, mert duzzasztógátakat épített a Volga folyón, amely a Kaszpi-tengerbe beáramló víz 80 százalékát adja. Hajiyev szerint a vízszint csökkenése máris hatással van a part menti lakosság életére és a kikötők működésére.

Körülbelül 4 millió ember él Azerbajdzsán partvidékén, és összesen mintegy 15 millióan a Kaszpi-tenger körül.

A miniszterhelyettes elmondta, hogy a hajók egyre nagyobb nehézségekkel szembesülnek, amikor befutnak és manővereznek Azerbajdzsán fővárosának, Bakunak a kikötőjében. Ez csökkenti a szállítókapacitást és növeli a logisztikai költségeket. Hajiyev szerint a logisztikai nehézségeken túl a víz visszahúzódása tönkreteszi a vizes élőhelyeket, a lagúnákat és a nádasokat, és veszélyezteti egyes tengeri fajok túlélését.

A legnagyobb csapást a kaviárjukról híres tokhalak szenvedik el, amelyek már így is a kihalás szélén állnak. Nyári és őszi élőhelyeik akár 45 százalékát is elveszíthetik, és el vannak vágva hagyományos folyami ívóhelyeiktől. A Kaszpi-tengeri fókák is veszélyben vannak a tengeri területek zsugorodása és a szaporodási helyükként szolgáló északi szezonális jégmezők eltűnése miatt.