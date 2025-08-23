Az egekbe repítik az amerikai vámok a kávé világpiaci árát

Az arabica kávé ára több mint 30 százalékkal, fontonként 3,74 dollárra emelkedett a július végi 2,8 dollárról az Intercontinental Exchange (ICE) határidős jegyzésében augusztusban, elsősorban a brazil importra kivetett magas amerikai adó miatt.

A vámok miatt elérhetetlenné vált az amerikai piac a brazil kávé számára / Fotó: Shutterstock

Donald Trump a legmagasabb, 50 százalékos tarifát vetette ki augusztus 1-jei hatállyal a brazil árukra, ami elérhetetlenné tette az amerikai piacot a világ legnagyobb kávétermelője és exportőre számára, és felkavarta a világpiacot.

A vámok miatt az amerikai importőrök más forrásokat keresnek, de ez áremelkedéssel jár.

A világpiaci helyzeten nem fog egyhamar segíteni Brazília sem, a már korábban is magas árak miatt ugyanis kisöpörték a raktárakat, vagyis nincsen tartalék, az idei termés is mintegy 10 százalékkal kisebb a vártnál, az augusztusi fagy miatt pedig alighanem jövőre is kevesebb lesz.

A piacnak fogalma sincs, hol áll meg az árak emelkedése

– figyelmeztetett pénteken Marco Ferreira, a brazil kávéexportőrök szervezetének (Ceface) elnöke.

„Az amerikai féllel tartott találkozókon világossá tettem, hogy a vámok bizonytalan helyzetet teremtettek, és globálisan felvitték a kávé árát – talán nem is lesz plafon” – idézte a Reuters a szavait.

Ferreira arra is figyelmeztetett, hogy a bizonytalanság segíti a piaci spekulációt is.

A brazil termelők számára az viszont jó hír, hogy „jelentősen”, „bőven a várakozások felett” nő a kávéjuk iránti kereslet Európában és Ázsiában. Az igények növekedését azonban nem okvetlenül a fogyasztás emelkedése hajtja:

Németország például továbbexportálja a feldolgozott kávét az Egyesült Államokba,

kihasználva, hogy az Európai Unióból érkező termékeket alacsonyabb vámtételek sújtják, mint Brazíliáét.