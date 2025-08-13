Júliusban az amerikai fogyasztói árindex szerint az élelmiszerárak összességében nem változtak, de a kávé, a tea és a fűszerek jelentősen drágultak, ami komoly gondot okoz a kisvállalkozásoknak. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kávé ára egy év alatt 14,5 százalékkal nőtt, egy font (kb. 0,45 kilogramm) darált kávé átlagosan már 8,41 dollárba kerül. Bár júniushoz képest nem emelkedtek az élelmiszerárak, éves szinten így is 2,9 százalékkal magasabbak.

A vámháború a kávé- és teapiacot is sújtja – az amerikai kisvállalkozások a padlón vannak / Fotó: Shutterstock

Jessica Simons, a nebraskai Lincolnban működő Bethany’s Coffee Shop tulajdonosa szerint náluk január óta 18–25 százalékos áremelkedés történt a kávénál. „Ideiglenesen 3 százalékos felárat kellett tennünk a kávéra, amíg az új árakat tartalmazó étlapot kinyomtatják. De az árak olyan gyorsan változnak, hogy nem tudjuk minden alkalommal újranyomtatni.” Simons hozzátette:

az avokádó és a paradicsom is jóval drágább lett, ezért kénytelenek árat emelni, különben veszteségesek lennének.

A Tax Foundation szerint az amerikai élelmiszerimport közel 74 százaléka – 163 milliárd dollár értékben – vámköteles. Bizonyos alapanyagok, mint a kávé vagy a kókuszvíz, az Egyesült Államokban nem termeszthetők, így a cégek nem tudják belföldi forrásból pótolni őket. „Ilyenkor a beszerzési források áthelyezése is korlátozott, a magasabb vámot akkor is fizetni kell” – idézte Josh Teitelbaum nemzetközi kereskedelmi jogászt a CNBC.

Anjali Bhargava, az Anjali’s Cup alapítója – aki fűszeres, indiai ihletésű teakeverékeket készít – elmondta, hogy alapanyagai szinte teljesen külföldről érkeznek: fűszerek Vietnámból, Thaiföldről, Afrikából és Dél-Amerikából, tea és bors Indiából, sáfrány Afganisztánból, a díszdobozok pedig Kínából. Különösen aggasztónak tartja az Indiából érkező teára kivetett 50 százalékos vámot.

A nagy láncok polcain kevés mozgástér van az áremelésre, miközben a nagyobb versenytársak jobban bírják a költségeket. Ez a vám tönkreteheti a kis, minőségre építő márkákat

– figyelmeztetett. Bhargava szerint a vámok a teljes ellátási láncban éreztetni fogják hatásukat, és az amerikai vásárlók végül rosszabb minőségű termékeket kaphatnak. Ő maga már spórol a csomagoláson, de az alapanyagok minőségéből nem enged. „Ez a vám olyan választás elé állít, hogy megtartsam a minőséget vagy életben maradjon a cég – és sok kisvállalkozás ezt nem fogja túlélni.”