Jelentékeny lépésre készül az egyik legnagyobb müzligyártó – nem várhatott tovább a döntéssel

Hamarosan fontos, sokakat érintő változáson mehetnek át a népszerű Kellogg’s gabonapelyhek. A WK Kellogg Company a tervek szerint következő két és fél évben eltávolítja a mesterséges színezőanyagokat a reggeli gabonapelyheiből – derült ki a vállalat és a texasi főügyészség közös közleményéből. A cég azért szánta el magát a módosításra, mert egyre nagyobb a nyomás az élelmiszeripari szereplőkön az amerikai kormány és a fogyasztók részéről, hogy fokozatosan szüntessék meg a szintetikus színezékek használatát a termékeikben.

Száműzi a mesterséges színezőanyagokat a gabonapelyhekből a Kellogg / Fotó: Northfoto

Ken Paxton texasi főügyész az AP Newsnak úgy nyilatkozott, hogy a Kellogg egy megállapodás keretében biztosította hivatalát arról, hogy 2027 végéig véglegesen eltávolítja a mérgező színezékeket gabonapelyheiből.

Paxton még az év elején indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy a michigani székhelyű vállalat megsértette-e az állami fogyasztóvédelmi törvényeket azzal, hogy továbbra is kék, piros, sárga, zöld és narancssárga mesterséges színezékeket használt. Szintén az év elején az amerikai egészségügyi hatóságok is bejelentették, hogy minden korábbinál jobban sürgetni fogják az élelmiszergyártókat, hogy önkéntesen törekedjenek a kőolajalapú színezékek elhagyására.

A Kellogg és a versenytársak is lépnek

A Kellogg nem az első fecske, és minden bizonnyal nem is az utolsó. Nagyjából vele egy időben egy másik nagy amerikai gabonapehely-gyártó, a General Mills is azt közölte, hogy meglépi ugyanezt. Korábban többek között

a Kraft Heinz

a Nestlé és

a Smuckers

is bejelentette, hogy hamarosan minden termékét mesterséges színezékek nélkül fogja gyártani.

Paxton irodája ugyanakkor kiemelte, hogy az említett vállalatok közül a Kellogg volt az első, amely jogilag kötelező érvényű megállapodást írt alá.

A vállalat közleményében azt is bejelentette, hogy a 2026–27-es tanévre átalakítják az iskolákban felszolgált gabonapelyheiket, hogy azok ne tartalmazzanak FD&C színezéket. 2027 végére pedig eltávolítják az FD&C színezéket az összes általuk gyártott élelmiszerből. A Kellogg’s weboldala szerint a vállalat által értékesített gabonapelyhek 85 százalék most sem tartalmaz ilyen színezéket, és egyik termékük sem tartalmaz Red No. 3 színezéket már évek óta. Ennek az ételszínezéknek a használatát az amerikai szövetségi szabályozó hatóságok januárban betiltották.