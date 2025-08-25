Ezekre az országnevekre nem számíthattunk: hihetetlen tempóban nőtt kereskedelmük

Alaposan felforgatta a világot Donald Trump azon szándéka, miszerint – az Egyesült Államok érdekei mentén, a külkereskedelmi egyenleg javítása és a belföldi gyártás, munkahelyteremtés felpörgetésének céljával – újrarajzolja a világkereskedelem jelenlegi folyamatait, legalábbis jelentős részüket. Ám közben más is történik: ázsiai, afrikai, sőt, óceániai ország kereskedelmi teljesítménye kapcsol szédületes fokozatba – írja a DHL Trade Atlas idei kiadása, valamint a Visual Capitalist alapján készített összeállításában az Origo. A lap megjegyzi: a világkereskedelemben változatlanul az azon belül legnagyobb volument produkáló országok – Egyesült Államok, Kína, India, Dél-Korea – a meghatározók, de közben kisebb államok kereskedelmi növekedési üteme felgyorsult.

Kereskedelem: kisebb országoknak sikerült gyors tempóban, jelentős arányban növelni külkereskedelmi forgalmukat az elmúlt években (illusztráció)

/ Fotó: AFP

Nem csak vámháború zajlik az országok közti kereskedelemben

Úgy tűnik, nem válnak valóra azok a korábbi, borús jóslatok, amelyek a világkereskedelem gyengülését vetítették előre Donald Trump vámjai miatt. Ezt a friss adatok, illetve előrejelzések nem támasztják alá. Például itt a Kereskedelmi Világszövetség (WTO) által augusztus első napjaiban kiadott, frissített előrejelzése a globális árukereskedelem idénre várt 0,9 százalékos növekedéséről. Ez ugyan magasabb lenne vámok nélkül (ahogy a jövő évre várt 1,8 százalékos növekedés is), de semmiképp sem zsugorodás, amit többek között a WTO elemzői is prognosztizáltak még áprilisban idénre (mínusz 0,2 százalék).

Miközben az előrejelzések felülvizsgálatra szorulhatnak, a megelőző öt év adataira tekintve az látható, hogy a világkereskedelem nagy játékosai mellett a kisebb államok kereskedelme nagyobb tempóban nőtt, mint azoké, amelyek egyébként a volumenért felelnek.

Az erről összeállított rangsor alátámasztja, hogy az idei vámháborútól függetlenül is átalakulások zajlanak a kereskedelmi folyamatokban, és azt is, hogy ezeket a folyamatokat a jövőben már nem lehet szétszálazni.

A rangsorban az első helyen a dél-amerikai Guyana áll (31 százalékos mértékű külkereskedelmi bővülés), a kereskedelem magasabb fokozatba kapcsolása a kitermelésbe nemrég bevont offshore olajlelőhelynek köszönhető. Ennek köszönhetően a nemzetközi színtéren nem túl jelentős állam a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdaságává vált.