A végtelenségig tarthat a kereskedelmi háború Kína és az Egyesült Államok között

Az amerikai és a kínai fél folytatja az egyeztetést a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról, és tervezik a két elnök találkozóját is, de elemzők szerint még nagyon hosszú és nehéz út vezet a megállapodáshoz. Donald Trump egyik fő feltétele várhatóan ismét az Egyesült Államokból származó agrárimport növelése lesz, de az egyik legfontosabb területen, a szójababnál a brazilok már teljesen kiszorították az amerikai gazdákat a kereskedelmi háború következtében.
A két ország hétfőn hosszabbította meg újabb 90 nappal a vámfegyverszünetet, ami senkinek nem okozott meglepetést a két delegáció júliusi stockholmi egyeztetése után, amelyen a résztvevők szerint előrelépést értek el.
Hosszadalmas és nehéz alku vár még azonban a világ két legnagyobb gazdaságára.
Peking az eddigi jelek szerint ragaszkodni fog az árucikkeire kivetett amerikai vámok eltörléséhez, a félvezetők exportját érintő tilalom enyhítéséhez és a kínai cégek elleni szankciók feloldásához.
Trump számára a legfontosabb a külkereskedelmi hiány további csökkentése, amelynek érdekében Kínának vállalnia kellene több amerikai árucikk és szolgáltatás importját.
Az amerikai elnök a hét végén már konkrét javaslatot is megfogalmazott: reményét fejezte ki, hogy Kína megnégyszerezi az amerikai szójababimportját, ami teljesen irreális elvárás.
A Truth Social közösségi oldalon írt bejegyzése nyomán ugyan 2,6 százalékkal megugrott a szójabab ára a chicagói árutőzsdén, ám a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az amerikai gazdák számára nem sok remény maradt, hogy az idén még kihasználhatják a több milliárd dolláros kínai piacot.
A kínai kereskedők ugyanis a Reuters tudósítása szerint már lekötötték a szeptemberi szállításokat, és nyolcmillió tonna szójababot rendeltek meg – az egész mennyiséget Dél-Amerikából, elsősorban Brazíliából. Októberi szállításra ennek egyelőre a felére kötöttek szerződést – ugyanonnan.
A rekordot jelentő júliusi 11,67 millió tonna zöme is Brazíliából származott.
Összehasonlításképpen, tavaly a két hónapban összesen hétmillió tonna szójababot vásároltak az Egyesült Államokból.
Brazília a világ legnagyobb szójababtermesztője, a globális termelés 35 százalékát adja 160 millió tonnával. A sorban
Kína és Brazília azonban a BRICS-csoport tagja, amely közösen készül fellépni az amerikai vámokkal szemben.
Az amerikai gazdák korábban általában szeptember és január között, a brazíliai betakarítás előtt szállítottak szójababot, Trump első elnöksége és vámháborúja óta azonban Kína egyre inkább megszabadult az amerikai agrárimportfüggéstől.
Peking tavaly 105 millió tonna szójababot importált, ebből 22,13 millió tonna, 12 milliárd dollár értékű származott az Egyesült Államokból.
A vámfegyverszünet nem segít az amerikai gazdákon, mert az Egyesült Államokból származó szójababra 23 százalékos kínai vám van érvényben, így az egyszerűen nem versenyképes.
Pedig a tarifa nélkül az amerikai szójabab tonnánként negyven centtel olcsóbb a brazilnál.
A kétoldalú megállapodást valószínűleg Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóján hozzák majd tető alá, amelynek azonban még nincs időpontja. Ez sem fogja azonban megoldani a kereskedelmi háború központi problémáját, az állami támogatások hajtotta kínai ipari túltermelés kérdését.
Ez a nem kielégítő eredmény garantálja, hogy a kereskedelmi háború a beláthatatlan jövőben is folytatódni fog
– nyilatkozta a CNBC-nek Jeff Moon, a China Moon Strategies tanácsadó elnöke, az amerikai kereskedelmi képviselő korábbi kínai ügyekkel foglalkozó munkatársa.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is igyekezett lehűteni a gyors megoldás iránti reményeket. Az Egyesült Államoknak „hónapokig, ha nem negyedévekig vagy egy évig” kell haladást látnia az országba áramló fentanil mennyiségében ahhoz, hogy egyáltalán megfontolja a Kínára vonatkozó vámok csökkentését – nyilatkozta a Fox Businessnek.
