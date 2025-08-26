Amerikai autószörnyek áraszthatják el Európát Brüsszel kapitulációja után - ez halálos lehet

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás még annál is előnytelenebb az öreg kontinens számára, mint korábban gondoltuk volna. Ugyanis a legtöbb európai terméket sújtó 15 százalékos vám mellett a múlt héten kiadott nyilatkozat szerint az autók terén az Egyesült Államok és az EU kölcsönösen elismerik a másik fél szabványait.
Ez pedig az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (European Transport Safety Council, ETSC) közleménye szerint akár halálos is lehet. Az ETSC ügyvezető igazgatója, Antonio Avenoso szerint ezzel az EU meglengette a fehér zászlót a közlekedésbiztonság területén, ami egy politikai választás, mely előrébb helyezi a kereskedelem kényelmét, mint az életek megóvását.
Az ügyvezető igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy
számos életmentő technológia, ami Európában kötelező – mint az automatikus vészfék, a sávtartó automatikai vagy épp más, a gyalogosok védelmét célzó megoldások – egyáltalán nem garantáltak a tengerentúlon.
Ez azzal is járhat, hogy Európát elárasztják a túl nagy, ám alulszabályozott amerikai pick-upok és SUV-k, melyek a közlekedés összes többi résztvevője számára veszélyesebbek. Avenoso szerint ez teljes mértékben szembemegy a biztonságosabb, fenntarthatóbb közlekedést előtérbe helyező európai vízióval.
A változás ráadásul egy olyan időszakban érkezik, amikor az autógyártók már amúgy is világszerte az egyre nagyobb nyereséggel értékesíthető, drágább, nehezebb, szennyezőbb modellek térnyerését erőltetik a megfizethetőbb, olcsóbb, kisebb járművek kárára. A szabályok változása pedig újabb lendületet adhat a folyamatnak.
