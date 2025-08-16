A lengyel Defence24 portál szerint Oroszországban mindössze nyolc célpont van, amelyek megsemmisítésével Kijev állítólag minőségi fölényt szerezhet Moszkva felett.
A lap felsorolja azokat a célpontokat, amelyek támadásával és megsemmisítésével Ukrajna akár meggyengítheti az orosz hadigépezetet, növelheti az megszállás politikai költségeit, és feltételeket teremthet a fronton kialakult patthelyzet feloldásához.
A 8. és 9. zsilip, amelyek a Volga-Don hajózási csatorna legmagasabb pontjain találhatók. Ezek összekötik a Kaszpi-tengert az Azovi- és a Fekete-tengerrel. „A Volgában a vízszint csökkenése már korlátozza a hajózást, ami a támadással együtt ökológiai válságot provokálhat a Kaszpi-tengeren, és megzavarhatja a stratégiailag fontos kereskedelmi kapcsolatokat Oroszország és Irán között” – írja a portál.
A Jelabuga közelében található Geran dróngyártó vállalat. Alternatív megoldás lehet a gyárat árammal ellátó Nyizsnekamszk hidrovízerőmű megtámadása is a lap szerint.
A Mandzsúria–Zabajkalszk és Szui-Finé–Pogranicsny átkelőhelyek támadása, amelyek a Kína és Oroszország közötti szárazföldi kereskedelem 90 százalékát bonyolítják le.
A Krím-félszigetet Oroszország többi részével összekötő felüljárók támadása, különösen a Kercsi-szoroson és a Csongar-szoroson átívelő hidak, amelyek lehetővé teszik Oroszország számára a csapatok, a technika és az üzemanyag átszállítását.
A Nyugati Katonai Körzet hidai és vasúti csomópontjainak felrobbantása, amelyek a speciális katonai művelet zónájában a orosz csapatok ellátásának fő régióját képezik.
Az Ocsamcsirában (Abháziában) épülő orosz Fekete-tengeri Flotta anyagi-technikai bázisának támadása, amely állítólag sebezhető a drónok támadásával szemben.
A Dnyeszteren túli orosz csapatok pozíciói, amelyek el vannak vágva Oroszországtól. „Dnyeszteren túli területek elfoglalása csökkentheti a tengeri deszant Odesszára történő partraszállásának veszélyét, valamint megakadályozhatja Oroszország részvételét Ukrajna déli részének esetleges annektálásában” — fogalmaz a lap.
Az utolsó célpont lehet az orosz csendes-óceáni flotta bázisai Vlagyivosztokban, Petropavlovszk-Kamcsatszkijban és Bolszij Kamneban. Nyugati elemzők úgy vélik, hogy ez elvonja az orosz erőforrásokat Ukrajnától.
