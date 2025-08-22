Kína és a Magyarországon gyárat építő BYD csúnyán túljárt az EU eszén: ezzel a trükkel ússzák meg, hogy vámot fizessenek Brüsszelnek az elektromos autóikra

A tavaly bevezetett különvámok komoly terhet rónak a Kínából érkező elektromos autókra, de a kínai gyártók gyorsan alkalmazkodtak. A BYD és az MG egyre nagyobb számban hoz be plug-in hibrideket az EU-ba, így részben kikerülve az elektromos autókra kivetett pótlólagos terheket. A trend piaci átrendeződést és akár árháborút is hozhat Európában – írja az autopro.hu.
Az Európai Unió tavaly ősszel különvámot vetett ki a kínai elektromos autókra, amely a már meglévő 10 százalékos importvám fölé rakódik. A legaktívabb kínai márkák közé tartozó BYD 17 százalékos, míg az MG anyavállalata, a SAIC 35,3 százalékos pótlólagos vámot kapott. Ez érezhetően megváltoztatta az értékesítési stratégiát.
A Dataforce adatai szerint
a BYD az idei első félévben 20 ezer plug-in hibridet regisztrált az unióban, ami 17 ezer százalékos növekedést mutat.
A kínai autógyártó korábban kizárólag tisztán elektromos modelleket kínált, de 2024 közepén bevezette a Seal U DM-i plug-in hibridet, és hamarosan újabb modellel bővíti kínálatát. Augusztus elején például részletek derültek ki arról, hogy a BYD Yangwang U9 Track Edition néven dobja ki a következő elektromos autóját. A kínai járműipari felügyelethez beadott dokumentumokból már látható az is, hogy milyen tervei vannak az új modellel. A Yangwang U9 felturbózott modellje a beadott dokumentáció szerint egy tisztán elektromos sportautó lesz, melyet négy, egyenként 555 kilowattos motor hajt meg
Az uniós vámokat megkerülendő a BYD már építi az európai üzemeit – köztük Magyarországon is.
Az MG elektromos autóinak eladásai 60 százalékkal estek, miközben hibridjei iránt nőtt a kereslet.
A szakértők szerint a következő időszakot hibridárháború jellemezheti Európában.
Az MG HS például 28 ezer eurótól elérhető, míg a Volkswagen Tiguan plug-in változata 40 ezer euró körül indul – mutatott rá a szaklap.
Beatrix Keim, a duisburgi Center Automotive Research igazgatója szerint a kínai autógyártók először agresszív árképzéssel építenek piaci részesedést, majd idővel áttéríthetik a vásárlókat az elektromos modellekre.
