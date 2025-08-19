Kína döntést hozott és ennek hatásai lesznek - egy új világrend van születőben?

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok is fontos szerepet kapnak Vang Ji kínai külügyminiszter hétfőn kezdődött, kétnapos indiai látogatása során, amely újabb fontos esemény a két ország közeledésében. Peking már teljesítette is Delhi egyik legfontosabb kérését: feloldotta a ritkaföldfém mágnesekre, műtrágyára és alagútfúró berendezésekre vonatkozó exporttilalmat, és sajtóinformációk szerint meg is kezdődött ezeknek a termékeknek a szállítása az indiai megrendelőkhöz.

A két külügyminiszter tárgyalása az újabb jele Kína és India közeledésének / Fotó: Xinhua via AFP

A kínai–indiai közeledés egybeesik Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborújával, amely Indiát összesen 50, Kínát pedig a meghosszabbított vámtűzszünetnek köszönhetően egyelőre 30 százalékos tarifával sújtja. A közeledést azonban ez csak felgyorsítja, mivel már korábban megkezdődött: tavaly megállapodtak a vitatott határ menti járőrözésről, az év elején pedig a légi közlekedés újraindításáról.

A műtrágyaexport tilalma az indiai mezőgazdaságot, az alagútfúró gépeké infrastrukturális projekteket hátráltatott, a ritkaföldfémeké és a belőlük készült mágneseké pedig az autóiparban okozott súlyos hiányokat.

A világ többi részéhez hasonlóan India is Kínától függ, bár a világ harmadik legnagyobb készletével rendelkezik ezekből a kulcsfontosságú alapanyagokból. A New Indian Express tudósítása szerint

tavaly 540 tonna ritkaföldfém mágnest importált Kínából;

ez a teljes behozatal több mint 80 százaléka. Áprilisban azonban Peking exportengedélyhez kötötte hét elem és a belőlük készült mágnesek exportját, így az gyakorlatilag leállt.

A legmagasabb szinten folytatódnak az egyeztetések Kína és India között

Vang Ji kínai külügyminiszter és indiai partnere, Szubrahmanjam Dzsajsankar július óta már harmadszor egyeztetett hétfőn Delhiben, ahol fogadja őt Narendra Modi kormányfő is. Kína és India a BRICS alapító tagja, és a csoport tagjai közösen lépnek majd fel az amerikai vámok ellen.

A műtrágyaexport leállítása ártott az india mezőgazdaságnak / Fotó: NurPhoto via AFP

„Konstruktív párbeszédet folytatunk a gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, zarándoklatokról, emberek közötti kapcsolatokról, a folyókkal kapcsolatos adatok megosztásáról, a határ menti kereskedelemről” – értékelte a megbeszélést Dzsajsankar, aki szerint az egyeztetések hozzájárulhatnak egy stabil, kooperatív és előremutató kapcsolathoz a két ország között.