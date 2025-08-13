Sokk fenyegeti a kínai munkaerőpiacot egy legfelső bírósági ítélet miatt

Kína legfelső bíróságának egy friss döntése szerint a munkavállalók és munkaadóik szeptembertől nem mondhatnak le közös megegyezéssel a társadalombiztosítási járulékok befizetéséről. Ez növeli egy munkaerőpiaci sokk kialakulásának kockázatát, egyben rámutat a jóléti rendszer egyenlőtlenségeire – írja a Bloomberg.
A Société Générale pénzügyi szolgáltató becslése szerint
az ítélet betartása különösen a kis- és közepes vállalkozásokat veszélyezteti, miután a dolgozók és a munkaadók költségei a GDP mintegy 1 százalékával növekedhetnek.
A döntés pánikot keltett a közösségi médiában, sokan attól tartanak, hogy az ítélet elbocsátásokhoz és vállalati csődökhöz vezethet, különösen a kis cégek és a létfenntartással küzdő dolgozók körében.
A kínai jóléti rendszer kezelése kulcsfontosságú a háztartások bizalmának helyreállításához az ingatlanpiac összeomlása után, az állam ugyanis immár a fogyasztásvezérelt gazdaság kiépítésére koncentrál. Igaz, a legfrissebb, júliusi kereskedelmi és inflációs adatok pofonként érhették Hszi Csin-pingéket.
A kormány ígéretet tett arra, hogy megerősíti a szociális biztonsági hálót, hogy az emberek többet költhessenek és kevesebbet spóroljanak. Az idei első fél évben a társadalmi kiadások közel két évtizedes csúcsot értek el.
A kötelező társadalombiztosítási befizetések szigorúbb behajtása összhangban áll azzal a céllal, hogy több szociális támogatást nyújtsanak, és feltöltsék a nyugdíjalapokat.
A bíróság úgy mutatta be döntését, mint ami védi a munkavállalók jogait, és nem ismerte el a gazdasági kockázatokat. A szervezet közleménye szerint az ítélet „hatékonyan védi a polgárok alapvető jogait, például a társadalombiztosításhoz való jogot, csökkenti a munkaadói foglalkoztatási kockázatokat, és aktívan kezeli az idősödő népesség problémáját”.
A rendelkezés hatása széles körű lehet, tekintve, hogy milyen gyakoriak az informális megállapodások a munkaadók és a munkavállalók között. A Zhonghe Group vállalati tanácsadó
több mint 6 ezer céget vizsgáló tavalyi felmérése szerint mindössze 28 százalék volt teljesen szabálykövető a társadalombiztosítás terén.
A cégek pénzügyi terhei megmagyarázzák, miért kerülték sokan a munkáltatói járulékfizetést. A kiskapu bezárása egyesek szerint eltüntetheti azokat a vállalkozásokat, amelyek csak az alacsony költségeik miatt tudnak talpon maradni.
A következő évtizedben évente több mint 20 millió dolgozó vonul nyugdíjba, miközben a rekordalacsony születési ráta miatt egyre kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, hogy befizetéseikkel fedezzék a nyugdíjakat.
Sok dolgozó azonban inkább most szeretne magasabb fizetést, mint egy bizonytalan nyugdíjat a jövőben. „A pénzt, amit most befizetek, az idősek kapják — de ha senki sem vállal gyereket, ki fog társadalombiztosítást fizetni értem?” – tette fel a kérdést egy felhasználó a Weibón.
A Kínai Társadalomtudományi Akadémia 2019-es tanulmánya szerint a fő állami nyugdíjalap 2035-re kifogyhat a pénzből. A pekingi kormány azonban központi forrásokból továbbra is képes lenne nyugdíjakat fizetni.
Bár hivatalos statisztika nincs, egyes elemzők becslése szerint az állami szektor dolgozói átlagosan kétszer akkora nyugdíjat kapnak, mint a magánszektor munkavállalói. Ráadásul az sem segíti elő a tisztességes adófizetést, hogy a kínaiak munkanélküliként sokkal kevesebb juttatást kapnak az államtól, mint nyugdíjasként. Azaz a dolgozók nem érzik azt, hogy a befizetett adójukból eleget kapnának vissza, ha szükségük lenne rá.
A munkaerőpiac újabb sokkja az utolsó dolog, amit a döntéshozók látni szeretnének, ezért valószínű a politika újrakalibrálása,
vagyis az, hogy a kormány elhalasztja a kötelező járulékmegfizetés bevezetését, vagy olyan intézkedéseket hoz, amelyek enyhítik a cégekre nehezedő terhet a Société Générale elemzői, Michelle Lam és Wei Yao szerint. Ők úgy látják, hogy a lépés jelen formájában való, teljes körű életbelépése jelentős negatív hatással lenne a kínai gazdaságra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.