Kína legfelső bíróságának egy friss döntése szerint a munkavállalók és munkaadóik szeptembertől nem mondhatnak le közös megegyezéssel a társadalombiztosítási járulékok befizetéséről. Ez növeli egy munkaerőpiaci sokk kialakulásának kockázatát, egyben rámutat a jóléti rendszer egyenlőtlenségeire – írja a Bloomberg.

Sokk fenyegeti a kínai munkaerőpiacot egy legfelső bírósági ítélet miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Csődöktől és elbocsátásoktól tartanak Kínában

A Société Générale pénzügyi szolgáltató becslése szerint

az ítélet betartása különösen a kis- és közepes vállalkozásokat veszélyezteti, miután a dolgozók és a munkaadók költségei a GDP mintegy 1 százalékával növekedhetnek.

A döntés pánikot keltett a közösségi médiában, sokan attól tartanak, hogy az ítélet elbocsátásokhoz és vállalati csődökhöz vezethet, különösen a kis cégek és a létfenntartással küzdő dolgozók körében.

A kínai jóléti rendszer kezelése kulcsfontosságú a háztartások bizalmának helyreállításához az ingatlanpiac összeomlása után, az állam ugyanis immár a fogyasztásvezérelt gazdaság kiépítésére koncentrál. Igaz, a legfrissebb, júliusi kereskedelmi és inflációs adatok pofonként érhették Hszi Csin-pingéket.

A kormány ígéretet tett arra, hogy megerősíti a szociális biztonsági hálót, hogy az emberek többet költhessenek és kevesebbet spóroljanak. Az idei első fél évben a társadalmi kiadások közel két évtizedes csúcsot értek el.

A kötelező társadalombiztosítási befizetések szigorúbb behajtása összhangban áll azzal a céllal, hogy több szociális támogatást nyújtsanak, és feltöltsék a nyugdíjalapokat.

A bíróság úgy mutatta be döntését, mint ami védi a munkavállalók jogait, és nem ismerte el a gazdasági kockázatokat. A szervezet közleménye szerint az ítélet „hatékonyan védi a polgárok alapvető jogait, például a társadalombiztosításhoz való jogot, csökkenti a munkaadói foglalkoztatási kockázatokat, és aktívan kezeli az idősödő népesség problémáját”.

A rendelkezés hatása széles körű lehet, tekintve, hogy milyen gyakoriak az informális megállapodások a munkaadók és a munkavállalók között. A Zhonghe Group vállalati tanácsadó

több mint 6 ezer céget vizsgáló tavalyi felmérése szerint mindössze 28 százalék volt teljesen szabálykövető a társadalombiztosítás terén.

A cégek pénzügyi terhei megmagyarázzák, miért kerülték sokan a munkáltatói járulékfizetést. A kiskapu bezárása egyesek szerint eltüntetheti azokat a vállalkozásokat, amelyek csak az alacsony költségeik miatt tudnak talpon maradni.