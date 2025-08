Kiszámolták: ennyi munkahelyet fenyegetnek a kínaiak a versenyképtelen Európában

Dúl a vámháború, a félvezetőket is sápolhatják

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a héten új fejezetéhez ér a vámháború, életbe lépnek a Donald Trump amerikai elnök által megszabott új tarifák, és még jó néhány olyan ország van, amelynek nem sikerült kereskedelmi megállapodást kötnie az Egyesült Államokkal, hogy megússza az adott esetben igen magas tarifákat. Olyan jelentős méretű gazdaságok is vannak közöttük, mint Kanada, India, Brazília vagy Svájc.

Az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnerei közül sikerült megállapodásra jutni az Európai Unióval, bár Brüsszel abszurd és irreális ígéreteket is tett ennek érdekében, valamint az Egyesült Királysággal, Japánnal és Dél-Koreával, Kína és Mexikó pedig haladékot kapott. A többieket 10 és 40 százalék közötti vámok sújtják majd, például Tajvant, Dél-Afrikát, Srí Lankát, Bangladest és még az apró Lesothót is. Különösen nagy bajban van India, amelyet az amerikai elnök 100 százalékos másodlagos vámokkal is megfenyegetett az orosz olaj vásárlása miatt. Mivel Delhi Pekinggel együtt egyelőre ellenáll az amerikai nyomásnak.

Azóta köztudott az is, hogy Donald Trump vámmal sújtaná az importált félvezetőket is, amivel az amerikai gyártást ösztönözné, azt, hogy mekkora lesz a mértéke, még nem tudni. A kormányok hatalmas összegeket költenek a helyi csipgyártás kiépítésére, a függetlenedésre, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért is olyan fontosak a félvezetők. A csipek kritikus fontosságú alkatrészek, hiszen az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászgépekig mindenhez szükségesek.