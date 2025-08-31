A magyar vasút a kanyarban sincs Kína mérnöki csodáihoz képest – videó a legnagyobb pályaudvarról

Az év első felében több mint 2,24 milliárd alkalommal utaztak a kínai vasúton, ami történelmi rekord. Ez a mérföldkő nemcsak a vasúthálózat mérnöki teljesítményét és folyamatos fejlesztését mutatja, hanem azt is, hogy a nagysebességű vonatok egyre fontosabb szerepet töltenek be az ország mobilitásában – mutat rá a lbhgle.com.

A Peking Déli pályaudvar az egyik legforgalmasabb kínai vasútállomás / Fotó: TonyV3112

A Kínai Állami Vasúttársaság adatai szerint a 2,24 milliárd utazás 6,7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A bővülés hátterében a hálózat folyamatos kiépítése, az új járatok és állomások megnyitása, valamint a vasúti turizmus népszerűségének növekedése áll.

Kína mára a világ legkiterjedtebb nagysebességű vasúthálózatát építette ki, amely 2023 végére elérte a 45 ezer kilométert.

Az országban azóta is sorra emelkednek a világ legnagyobb és legdrágább vasútállomásai. Több száz vasútállomás szolgál végállomásként és megállóként a Kínában közlekedő több ezer nagysebességű járat számára – írja a Chinaairline Travel.

A vasúti közlekedés dinamikus fejlődését jól mutatja, hogy 2025 első felében naponta átlagosan 11 183 személyszállító vonat közlekedett Kínában, ami 7,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ehhez nagyban hozzájárult az új Chongqing Kelet–Qianjiang szakasz megnyitása a Chongqing–Xiamen nagysebességű vasútvonalon, valamint 121 új Fuxing-szupervonat forgalomba állítása a Peking–Sanghaj vonalon, ahol a szerelvények 350 kilométer per órával is képesek haladni, átlagban pedig 292 kilométer per órával.

A kereskedelmi forgalomban alkalmazott csúcssebességet jelenleg a Shanghai maglev, azaz a mágneses vasút képviseli.

A Shanghai-Pudong repülőtér és a városközpont között közlekedő maglevvonalon az elérhető legnagyobb sebesség 460 kilométer per óra, bár a mindennapokban ezt 300 kilométer per órára korlátozzák.

A maglev vasúton mágneses térben száguldanak a leggyorsabb kínai vonatok / Fotó: Yaorusheng / Shutterstock

A szolgáltatások kínálata is sokszínűbbé vált. Továbbra is működnek a hagyományos közszolgálati vonatok, új járatok indultak a vidéki térségekbe, és bővültek a határokon átnyúló összeköttetések is.

Az első fél évben több mint 9,1 millió nemzetközi utazás történt, ami 30,1 százalékos bővülés az előző évhez képest. A nemzetközi utazások számának növekedéséhez hozzájárult Kína vízumrendszerének enyhítése és a külföldi turistáknak nyújtott speciális szolgáltatások is. A kísérleti programban a magyarok is részt vehettek. A magyar Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint Magyarországról továbbra is vízummentesen lehet Kínába utazni, ha a tartózkodás hossza nem éri el a 31 napot.

A vasúthálózat bővítése, a nagysebességű vonatok fejlesztése, az új útvonalak és az erősödő nemzetközi kapcsolatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vasút az ország gazdasági növekedésének az egyik fő motorjává váljon.

A rendszer nemcsak a belföldi közlekedést forradalmasítja, hanem Kínát a világ vasúti iparának élvonalába emeli.