Kínai autópálya építése, a világ irigykedve csodálja: kettévágtak egy hegyet, hogy az övék legyen a Föld legmagasabb hídja – videó

Kína 152,2 kilométer hosszú autópályát épít az ország délnyugati részén fekvő Kujcsou tartományban. A régió magas hegyeiről ismert, ami nem könnyíti meg a munkálatokat, így például kénytelenek voltak kettévágni dombokat, kisebb hegyeket. Ez egyébként nem szokatlan megoldás, mivel olcsóbb, mint egy alagút kialakítása.
A terepviszonyok a költségeket is megdobják, az elemzők szerint a teljes beruházás összege 24,3 milliárd jüan körül alakulhat, ami kicsivel több, mint 1149 milliárd forint. A legnagyobb figyelmet az egyelőre csak Huajiang Grand Canyon Bridge nevű híd kapja, amit 2022. január óta építenek, és a tervek szerint idén fejezhetik be.
A 2890 méter hosszú és 1420 méter fesztávolságú függőhíd súlya körülbelül 22 ezer tonna, ami három Eiffel-torony súlyának felel meg. A felépítése 2,1 milliárd jüanba, vagyis több mint 99 milliárd forintba kerül. A világ legmagasabb hídja lesz az elkészülte után, ami 625 méter magasan ível át a Huajiang-szurdok felett.
A projekt jócskán csökkenti a völgy átszeléséhez szükséges időt, amely jelenleg több mint egy óra, a hídon át viszont csak egy-két perc lesz. A szerkezet nemcsak közlekedési útvonal, hanem a turizmus és az extrém sportok fellendítését is célozza a környéken.
A világ száz legmagasabb hídjának közel fele Kujcsouban található, míg az új függőhíd minden korábbi rekordot megdönt a befejezése után. A területen folyó munkálatok méretei jól mutatják Kína folyamatos törekvését, hogy átalakítsa a tájat az urbanizáció és a gazdasági fejlődés érdekében a nehezen elérhető, központtól távol eső tartományokban.
Például júliusban megkezdődött a világ legnagyobb vízerőművének és a hozzá tartozó gátrendszernek az építése Tibet területén. Igaz, a projekt Indiában és Bangladesben is jókora aggodalmakat váltott ki.
Az olasz kormány gazdasági és fejlesztési programbizottsága hivatalosan is elfogadta a Szicíliát az olasz szárazfölddel összekötő függőhídról szóló nagyszabású infrastrukturális projekt végleges tervét. A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette kabinet stratégiai jelentőségűnek minősítette az építkezést, amely évtizedek óta terítéken van, de csak most válik valósággá.
