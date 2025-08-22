Kína bejelentette a végső csapást az európai autóiparra: mostantól mindenkinek házhoz viszi az elektromos autóit az EU-ban

Eddig, aki kínai elektromos autót szeretett volna Európában, annak a vámolási folyamatokon és a kikötői átvételen kellett átrágnia magát. Mostantól azonban ajtótól ajtóig szállítással lehet rendelni: a vásárló egyszerűen online kiválasztja a modellt, és a cég intéz minden papírmunkát.

Új szolgáltatással rukkolt elő a China EV Marketplace, amely mostantól közvetlenül az európai vásárlók otthonába szállítja a kínai elektromos autókat / Fotó: Shutterstock

Először fordul elő, hogy európai autósok közvetlenül Kínából rendelhetnek homologizált villanyautót, amelyet közvetlenül házhoz viszünk

– jelentette ki Jakub Gersl, a China EV Marketplace operatív igazgatója a carnewschina.com-nak.

A vállalat közlése szerint az idei év első hat hónapjában 7000 autót adott el világszerte, ami 66 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A növekedést főleg a plug-in hibrid modellek hajtották, mivel a tisztán elektromos modellekre az Európai Unióban akár harmincöt százalékos vámot is kivethetnek.

Az úgynevezett kiterjesztett hatótávú elektromos autók (EREV) viszont gyakorlatilag eltűntek a kínálatból. Ezek Kínában népszerűek, ám az EU ugyanolyan kategóriába sorolja őket, mint a tisztán elektromos modelleket, ezért a vámok miatt gyakorlatilag ellehetetlenült az exportjuk.

Újra előretörnének a kínai elektromos autók

Miközben az amerikai piac gyakorlatilag összeomlott – az elmúlt hónapokban alig harminc járművet értékesítettek, főleg tesztcélokra –, Európában éppen ellenkező trend látszik. A Jato Dynamics júniusi jelentése szerint a kínai gyártók májusban 111 százalékkal növelték eladásaikat, 65 808 autót regisztráltak, ami az európai piac 5,9 százalékát jelentette. Egy évvel korábban még csak 2,9 százalékos volt a részesedésük.

A következő hónapok kulcskérdése, hogy a közvetlen házhoz szállítás mennyire turbózza fel az európai vásárlási kedvet. A jelek szerint Kína a vámháborúk ellenére is egyre nagyobb szeletet hasít ki az öreg kontinens autópiacából.