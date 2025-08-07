Amerika most szembesül a valósággal: nem tudja legyőzni Kínát – de lehet, hogy Peking uralma már csak napokig tart

A globális keresletnek és a vámháborúban még tartó amerikai-kínai tűzszünetnek köszönhetően a vártnál sokkal nagyobb mértékben nőtt a kínai export júliusban. Kérdés, hogy mi lesz, ha az augusztus 12-i határidőre nem sikerül megállapodnia a világ két legnagyobb gazdaságának, és életbe lépnek a magas vámok.
A pekingi vámhivatal csütörtökön nyilvánosságra hozott adatai szerint a teljes kivitel 7,2 százalékkal nőtt a tavaly júliusihoz képest az elemzők által jelzett 5,6 százalék helyett és az 5,8 százalékos júniusi emelkedés után – ez a legnagyobb mértékű ugrás április óta.
Az import 4,1 százalékkal emelkedett, miközben a piac a Trading Economics jelentése szerint egy százalékos visszaesést várt a júniusi 1,1 százalékos növekedés után.
A külkereskedelmi többlet így a jelzett 105 milliárd dollár helyett csak 98,24 milliárd dollár lett a múlt hónapban.
A kínai export az első félévet tekintve rekordot döntött, mert az amerikai vállalatok igyekeztek a lehető leggyorsabban beszerezni az árukat, hogy elkerüljék a vámokat.
Azt egyelőre senki sem tudja megmondani, mi lesz, ha határidőre nem állapodik meg az Egyesült Államok és Kína, és augusztus közepén ismét életbe lépnek a vámok. Donald Trump eleve 145 százalékos vámokat vetett ki a kínai árucikkekre, és ezekre jöhetnek még az orosz olaj vásárlása miatti esetleges büntetőtarifák.
Az mindenesetre már most látszik, hogy az év második fele valószínűleg nem lesz ennyire erős, mert a kínai kikötők a múlt héten már kevesebb konténert kezeltek, mint az azt megelőzőn. Ez azt jeleni, hogy egymás utáni két héten csökkent a mennyiség.
Ami a desztinációkat illeti, az Egyesült Államokba történő továbbszállítás szempontjából kulcsfontosságú
Délkelet-Ázsiába és Afrikába irányuló kínai export több mint kétszer olyan gyors ütemben nőtt, mint a teljes kivitel.
A Délkelet-Ázsiába irányuló kivitel az év első hat hónapjában a tavalyihoz képest 12,9, júliusban pedig 16,6 százalékkal ugrott meg, majdnem megháromszorozódott Trump első elnöksége óta. Az Afrikába irányuló kivitel még brutálisabb mértékben, 42,4 százalékkal emelkedett tavaly július óta.
„A kereskedelmi adatok arra utalnak, hogy a délkelet-ázsiai piacok egyre fontosabb szerepet játszanak az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelemben” – értékelte az adatokat a Reutersnek Hszu Tien-csen, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza.
„De nem csupán a Trump által megakadályozni kívánt átrakodásokról van szó, az ASEAN-országok is nyersanyagokat és alkatrészeket importálnak Kínából, mielőtt késztermékeket exportálnak az Egyesült Államokba” – pontosított.
Az adatok szerint erőteljesen, 12 százalékkal emelkedett a kínai kivitel az Európai Unióba is, ami az amerikai piac fő alternatívája.
Az Egyesült Államokba irányuló viszont a múlt hónapban 21,67 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
Reményt ad a jövőre, hogy Trump szerint a két ország közel van már a kereskedelmi megállapodás megkötéséhez, és még az idén találkozni fog kínai kollégájával, Hszi Csin-ping elnökkel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.