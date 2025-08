Bajban a kínai gazdaság, lassul a feldolgozóipar és a szolgáltatószektor is gyengén muzsikál

A kínai feldolgozóipar teljesítménye gyorsuló ütemben csökkent júliusban, ráadásul a szolgáltatóipar teljesítménynövekedése is nyolchavi mélypontra lassult a kínai statisztikai hivatal (National Bureau of Statistics of China – NBS) adatai alapján.

A kínai feldolgozóipar kezdi elveszteni a lendületét / Fotó: NurPhoto via AFP

A pénteken közölt adatok szerint ugyanis a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 49,3 pontra csökkent a júniusi 49,7 pontról, miközben a szakértői konszenzus 49,7 pontos értékre számított az 50 pont felett fellendülés, az alatt visszaesést jelző mutató értékében. A kínai feldolgozóipari BMI április óta 50 pont alatt van.

Ezért esett vissza a kíni feldolgozóipar

A feldolgozóipari alindexek közül az új megrendeléseké 50,2 pontról 49,4 pontra, az exportértékesítéseké pedig 47,7 pontról 47,1 pontra süllyedt. A foglalkoztatást jelző mérőszám gyakorlatilag stagnált, a június 48,0 pontot júliusban 47,9 pont követte. A kibocsátás esetében a növekedés üteme mérséklődött, a mutató 51,0 pontról 50,5 pontra csökkent.

Ugyanakkor a közeljövő kilátásait mutató érték 52,6 pontra, négyhavi csúcsra emelkedett júliusban a júniusi 52,0 pontról.

Tavaly november óta a legalacsonyabb szintre süllyedt júliusban a júniusi 50,5 pontról a kínai szolgáltató- és építőipari BMI az 50,3 pontos elemzői várakozásokkal szemben.

A szolgáltatóipari és a feldolgozóipari adatok összesítésével kalkulált kompozit BMI 50,2 pontra, április óta a legalacsonyabbra csökkent júliusban az egy hónappal korábbi 50,7 pontról.