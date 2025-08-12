Kínában korlátozzák az acélgyártást, hogy kitisztuljon a levegő a katonai parádéra

Emelkedik az acél világpiaci ára, miután egy kínai tanácsadó cég információi szerint Peking több acélgyártót is termelésének ideiglenes felfüggesztésére kötelezett, levegőtisztaság-védelmi megfontolásokra hivatkozva.

A kínai acélipar termékeire egyre nehezebb vevőt találni / Fotó: CFOTO via AFP

A Mysteel nevű piacelemző cég hétvégén tette közzé, hogy Kína kiemelt acélgyártó övezetében, Tangsanban egyes gyártóknak augusztus 25-ei leállásra kell felkészülniük, hogy a következő egy hét alatt kitisztuljon az ég a nehézipari központtól légvonalban mintegy 160 kilométerre eső fővárosban, ahol szeptember 3-án nagyszabású katonai parádét tartanak, mellyel a második világháborúban a Japán felett aratott győzelmet ünneplik meg.

Megpattant a vasérc ára a kínai bejelentésre

Ez a bejelentés 1,6 százalékkal, tonnánként 103,60 dollárra tolta fel a vasérc szingapúri nyersanyagpiacon jegyzett árát, amely az előző hetet 2,1 százalékos drágulással zárta.

Az ilyesfajta kényszerszünet központilag történt elrendelése nem idegen a kínai gazdaságirányítástól, ahol a kézi vezérlésnek még mindig nagy hagyományai vannak. Eklatáns példa erre a CATL akkumulátorgyártó Csiangszi tartományban lévő Jicsun lítiumbányájának és -feldolgozójának mostani ideiglenes bezárása, amit az engedély lejártával indokoltak.

Más kérdés, hogy azt egyszerűen meg lehetett volna hosszabbítani, de a lítiumárak zuhanása és az elektromos autók körvonalazódó túltermelési válsága már Pekingben is szemet szúrt, s egy ilyen, indoklásra sem szoruló lépéssel üzenni lehet az iparág szereplőinek, visszafogottságra intve őket.

Peking nem csak tilt, támogat is

A világ acélgyártásának több mint 50 százalékát adó Kína e téren is rengeteg fölös kapacitással küszködik, a szektor szereplői sokszor saját piacra jutásukat nehezítik meg a termelés felpörgetésével. Az amerikai export a Trump-féle acélvámokkal gyakorlatilag kifújt, a terméknek pedig piacot kell találni.

Az építőipar a legnagyobb acélfelhasználó / Fotó: Xinhua via AFP

Ebben persze számíthatnak kínai gazdasági vezetés támogatására, Bloomberg értesülései szerint a hatóságok feloldottak több, az ingatlanvásárlást korlátozó intézkedést Pekingben, ezzel lökést adva az ingatlanfejlesztéseknek, építkezéseknek, amelyek az acél legnagyobb felvevőpiacát jelentik. A szektort a magas költségek és az alacsony haszonkulcs is nyomás alatt tartotta az utóbbi években.

Az acéltermelés politikai utasításokkal való csökkentését pozitívan kezelték a piacok, remélve, hogy ez megágyaz az áremeléseknek és az eladósodottság szintje is csökkenthető ennek köszönhetően

– mondta a Bloombergnek Atilla Widnell, a Navigate Commodities Ltd. ügyvezető igazgatója.