autóipar
Oroszország
autógyártók

Teljesen letarolták az orosz piacot a kínai márkák

Júliusban is az orosz piacon eladott autók több mint fele kínai volt. A kínai márkák akkora teret nyertek Oroszországban, hogy az már Moszkva szemét is szúrja.
VG/MTI
2025.08.11, 10:39
Frissítve: 2025.08.11, 11:42

A kínai autómárkák 65 ezer személygépkocsit értékesítettek júliusban Oroszországban, ezzel megszerezve a piac 55 százalékát – közölte a Gazprombank Autoleasing tanulmányára hivatkozva a TASSZSZ.

Police Equipment Exhibition in Hefei
A kínai márkákkal az orosz gyártók sem tudják felvenni a versenyt / Fotó: CFOTO via AFP

Hasítanak a kínai márkák az orosz piacon

Legnagyobb mértékben, 78 százalékkal a GAC növelte eladásait, miután júliusban 2800 autót adott el. 

A Chery 52 százalékkal több gépkocsit értékesített, így 13 500 autót adott el.

A kínai vállalatok első öt helyezettje között eladások alapján még a Geely (8400 autó, +36 százalék), a Changan (7900 autó, +26 százalék) és a fehérorosz állam és a kínai Geely vegyes vállalkozásában készülő BelGee (6500 autó, +60 százalék) szerepel.

A Gazprombank Autoleasing jelentése augusztusra 110-115 ezer autó eladását jósolja az orosz piacon, amiből 60-62 ezer lehet kínai márka. A kínai autók dömpingje ellen újabban már Oroszország is igyekszik fellépni a helyi gyártók védelme érdekében, ám úgy tűnik egyelőre csak kevés sikerrel.

