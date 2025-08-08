Kiszabadult a kínai pénzügyi világ sztárja, miután két évre eltűnt

Források szerint a neves kínai bankár, a China Renaissance Holdings befektetési bank alapítója, Bao Fan több mint két év után kiszabadult. Bao 2023 februárjában tűnt el a nyilvánosság elől, miután a hatóságok nyomozást indítottak ellene. Jogi státuszának további részletei egyelőre nem ismertek.

Bao Fan szabadlábra helyezés körülményei továbbra sem ismertek / Fotó: Imaginechina via AFP

A Bloomberg emlékeztet: szabadulása egybeesik a pekingi törekvésekkel, amelyek a gazdasági bizalom helyreállítására irányulnak a szabályozási szigor enyhülése közepette. Eltűnése után Bao 2024 elején lemondott a China Renaissance elnöki és vezérigazgatói posztjáról egészségügyi, családi okokra hivatkozva, bár továbbra is jelentős tulajdonrésszel rendelkezik a cégben.

A távol-keleti ország korrupcióellenes kampányát 2012-ben indította el Hszi Csin-ping kínai elnök, azóta több millió hivatalos eljárást indult tisztviselők, politikusok és üzletemberek ellen. A kemény fellépés több tényezővel magyarázható: az egyik, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) a korrupció üldözésével igyekszik megerősíteni a kormányzóképességét és megőrizni a közvélemény támogatását.

Az is fontos, hogy Hszi ígéretet tett: Kínát a század közepére nagy, modern szocialista országgá változtatja, amit a KKP értékelése szerint hátráltat a kenőpénzek elfogadása. Ellenben a kritikusok úgy látják, hogy a pekingi vezetés így tünteti el a hatalomra veszélyes embereket, a kampányt túlzónak tartják.

A korrupció elleni fellépés érthető, de aggodalmat keltett a magánszektorban. Hszi a bizalom helyreállítása céljából az év elején találkozott több prominens üzletemberrel, például az Alibaba társalapítójával, Jack Mával, hogy hangsúlyozza támogatását a vállalkozók iránt. A befektetők mindenesetre örömmel fogadták a hírt, a China Renaissance részvényei több mint 25 százalékkal erősödtek az elmúlt öt napban.

Vietnámban még keményebb kampány zajlik

Hasonló korrupcióellenes tisztogatások zajlanak a Kínát másoló szomszédos Vietnámban is. A vietnámi antikorrupciós kampány első magas szintű letartóztatásai 2022 márciusában még nem okoztak nagy riadalmat, elfogadták őket mint a részvénymanipulációk visszaszorításának módszerét. Aztán megérkeztek a durvább hatások is.