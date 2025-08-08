Kiszabadult a kínai pénzügyi világ sztárja, miután két évre eltűnt

Források szerint a neves kínai bankár, a China Renaissance Holdings befektetési bank alapítója, Bao Fan több mint két év után kiszabadult. Bao 2023 februárjában tűnt el a nyilvánosság elől, miután a hatóságok nyomozást indítottak ellene. Jogi státuszának további részletei egyelőre nem ismertek.
A Bloomberg emlékeztet: szabadulása egybeesik a pekingi törekvésekkel, amelyek a gazdasági bizalom helyreállítására irányulnak a szabályozási szigor enyhülése közepette. Eltűnése után Bao 2024 elején lemondott a China Renaissance elnöki és vezérigazgatói posztjáról egészségügyi, családi okokra hivatkozva, bár továbbra is jelentős tulajdonrésszel rendelkezik a cégben.
A távol-keleti ország korrupcióellenes kampányát 2012-ben indította el Hszi Csin-ping kínai elnök, azóta több millió hivatalos eljárást indult tisztviselők, politikusok és üzletemberek ellen. A kemény fellépés több tényezővel magyarázható: az egyik, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) a korrupció üldözésével igyekszik megerősíteni a kormányzóképességét és megőrizni a közvélemény támogatását.
Az is fontos, hogy Hszi ígéretet tett: Kínát a század közepére nagy, modern szocialista országgá változtatja, amit a KKP értékelése szerint hátráltat a kenőpénzek elfogadása. Ellenben a kritikusok úgy látják, hogy a pekingi vezetés így tünteti el a hatalomra veszélyes embereket, a kampányt túlzónak tartják.
A korrupció elleni fellépés érthető, de aggodalmat keltett a magánszektorban. Hszi a bizalom helyreállítása céljából az év elején találkozott több prominens üzletemberrel, például az Alibaba társalapítójával, Jack Mával, hogy hangsúlyozza támogatását a vállalkozók iránt. A befektetők mindenesetre örömmel fogadták a hírt, a China Renaissance részvényei több mint 25 százalékkal erősödtek az elmúlt öt napban.
Hasonló korrupcióellenes tisztogatások zajlanak a Kínát másoló szomszédos Vietnámban is. A vietnámi antikorrupciós kampány első magas szintű letartóztatásai 2022 márciusában még nem okoztak nagy riadalmat, elfogadták őket mint a részvénymanipulációk visszaszorításának módszerét. Aztán megérkeztek a durvább hatások is.
Elkezdtek leállítani bizonyos kötvénykibocsátásokat, majd a legmagasabb szintig jutott a kampány: távozni kényszerült Nguyen Xuan Phuc elnök, míg Pham Minh Chinh miniszterelnöknek két korrupt helyettesétől is búcsút kellett vennie 2023-ban. A kampány idén sem állt és további eljárások indultak tisztviselők, politikusok, vezérigazgatók és üzletemberek ellen.
