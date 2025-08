A Nyugat fogyaszt, de Közép-Európát erősen megcsapta a szél – Magyarország kivédte

Lengyelországban ugyan éves összehasonlításban 3,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, havi összehasonlításban viszont nagyon vegyes a kép, mértek az elmúlt hónapokban 7,5 százalékos emelkedést és 1,9 százalékos csökkenést is. Csehországból nem érkezett még adat.

Tudnivaló, régiónk több országában az elszaladt költségvetési hiányok miatt szigorú gazdálkodásra kényszerülnek, így a szlovákoknál, a lengyeleknél – és Románia is, amely az Európai Unió legmagasabb büdzséhiányát produkálta tavaly: a GDP több mint 9 százalékát, miközben a külkereskedelmi deficit is hatalmas. Románia még így is hozott 2,7 százalékos éves bővülést a kiskereskedelmi forgalomban, de az utóbbi hetekben sorozatban bejelentett megszorítások előbb-utóbb a fogyasztásban is éreztetni fogják a hatásukat.

Magyarország azért tudja hozni a nyugati szinteket, mert a kormány a háztartásokat támogató intézkedéseket hozott, miközben a háború és ez európai – főleg a német – versenyképességi problémák hatásaitól gyötört ipar továbbra is szenved, amiben nem segítenek a régióban zajló megszorítások sem.

Közép-Európában egyébként a fogyasztást tekintve kivétel a boldog Horvátország is, ahova özönlenek a turisták a drágulás ellenére is. A horvát kiskereskedelmi forgalom nem kevesebb mint 7,4 százalékot emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest. Eközben a szomszédos, szintén eurózónatag Szlovéniában havi szinten visszaesett a fogyasztás, és a 2,2 százalékos éves növekedés is mélyen az euróövezeti átlag alatt van.