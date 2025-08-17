Katasztrófa közelít: a klímaváltozás miatt egyre több helyen nem lehet biztosítást kötni az ingatlanra

A klímaváltozás és a globális felmelegedés miatt a világ gyorsan közeledik ahhoz a ponthoz, amikor egész térségek számára válnak elérhetetlenné a biztosítások, mert a biztosítók egyszerűen nem tudják vállalni a kárkockázatokat. Biztosítás nélkül pedig sok helyen nem lehet jelzáloghitelt felvenni a lakóingatlanokra, így a tulajdonosok ördögi körbe kerülnek.

A klímaváltozás miatt gyakoribbak és súlyosabbak a természeti katasztrófák. A július 4-i texasi gyorsárban 138 ember vesztette életét / Fotó: Lokman Vural Elibol / AFP

Az újabb figyelmeztetés Günther Thallingertől, a világ egyik legnagyobb biztosítója, az Allianz igazgatósági tagjától érkezett, aki a CNBC-nek elmondta, hogy

a természeti katasztrófákból származó gazdasági veszteségek mintegy kétharmada már most is nem biztosított kár.

Ez pedig azt jelenti, hogy ezeket az érintett magánszemélyeknek vagy vállalkozásoknak, illetve a kormánynak kell állnia.

Egy korábbi jelentés szerint például az Egyesült Államok ingatlanpiaca a következő évtizedekben 1470 milliárd dollárnyi értéket veszít a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válásával, és 2055-re az amerikai lakosság 16,5 százaléka lesz klímamenekült.

A tagállamok közül Florida és Kalifornia például már most is azok közé tartozik, ahol a sok természeti csapás miatt aranyáron mérik a biztosítást, ha köthető egyáltalán, mert kivonulnak a biztosítók.

Elkerülhető még a legsúlyosabb klímaválság?

Az ENSZ jelentése szerint ebben az évszázadban 2,6-3,1 Celsius-fokos lehet a felmelegedés, ami már „katasztrofális” következményekkel jár a bolygónk számára, hiszen a tudósok folyamatosan figyelmeztetnek, hogy a legsúlyosabb klímaválság elkerülése érdekében 1,5 Celsius-fok alatt kellene maradni. Ezt az értéket azonban már egy éve átléptük.

Az 1,5 Celsius-fok az a kulcsfontosságú határ, amely fölött már potenciálisan visszafordíthatatlanná, öngerjesztővé válnak a folyamatok, amelyek teljes ökoszisztémákat tehetnek tönkre.

A leggazdagabb országok sem készültek fel a csapásokra / Fotó: Anadolu via AFP

Az alkalmazkodás gazdasági szempontból hatékony megoldás, az infrastruktúra, az épületek, az utak, a vezetékek és elektromos hálózatok átalakításának a költsége általában csak a tizede a természeti csapások okozta kár értékének.