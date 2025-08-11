Robbanás történt az Egyesült Államok legnagyobb kokszgyárában

Robbanás történt a Pittsburgh mellett található US Steel Clairton Coke Works üzemben, Pennsylvaniában. Az Egyesült Államok legnagyobb kokszgyárában bekövetkezett detonáció egy halálos áldozatot és több tucat sérültet eredményezett, valamint embereket temetett maga alá a törmelék.

A robbanás pontos oka még nem ismert / Fotó: AFP

Legalább öt személyt szállítottak kórházba. A hatóságok arra kérték a közelben élőket, hogy maradjanak otthonaikban és tegyenek óvintézkedéseket a légszennyezettség ellen, bár a mérések eddig nem mutattak az állami előírásokat meghaladó szennyezést.

A robbanás pontos oka még nem ismert, a hatóságok igyekeznek kimenteni a csapdába esett embereket.

A BBC emlékeztet: Clairton Coke Works története során folyamatosan szennyezési problémákkal küzdött, emiatt az elmúlt években több millió dollárt fizetett bírságok, büntetések és peren kívüli egyezségek formájában. A kokszgyárat üzemeltető US Steel egyelőre nem reagált a fejleményekre.