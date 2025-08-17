Deviza
gasztronómia
Németország
turizmus

Kolbászháború Németországban: két szövetségi állam is magáénak vallja a híres Bratwurstot

Kisebb gasztrokulturális konfliktus alakult ki két német szövetségi állam, Bajorország és Türingia között. Mindkét tartomány kitart ugyanis amellett, hogy tőlük származik az egyik legismertebb és legkedveltebb német ételnek számító Bratwurst, azaz a sült kolbász.
Gombos Krisztián
2025.08.17., 20:47

Németország-szerte az egyik legnépszerűbb ételnek számít mind a helyiek, mind a turisták körében a hagyományos sült kolbász, német nevén a Bratwurst. 

sült kolbász, Bratwurst
A Bratwurst, azaz a sült kolbász a különböző vásárokban, fesztiválokon, de a hétvégi családi grillezéseken és a hétköznapokban is rendkívül népszerű étel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mostanáig úgy tartották, hogy először egy bajorországi vendéglátóegységben, a Wurstkuchl nevű regensburgi kocsmában szolgálták föl a híres kolbászt, amire persze a hely tulajdonosai rendkívül büszkék azóta is. Állítólag már 1378-ból találtak feljegyzést arról, hogy a Wurstkuchl helyén, a regensburgi Duna-parton lehetett Bratwurstot kapni.

Nemrégiben azonban erfurti történészek találtak egy 1269-ből származó dokumentumot, amely bizonyítja, hogy Türingia fővárosában nagyjából száz évvel a regensburgi Wurstkuchl előtt már árultak sült kolbászt. A kutatók most azt próbálják meghatározni, a városon belül hol állhatott a szóban forgó vendéglátóhely. A mostani esetet megelőzően a legkorábbi ismert feljegyzés, amely Türingiában sült kolbász készítésére utalt, 1404-ből származott – írta meg a BBC.

A regensburgi Wurstkuschl továbbra is büszkén hirdeti a honlapján, hogy a receptjük szinte semmit nem változott a középkor óta, ma is házilag készítik hagyományos kolbászukat sertéshúsból, amelyet faszénen sütnek meg, és szintén házi készítésű savanyú káposztával, valamint mustárral kínálják a betérő vendégeknek.

A Wurstkuschl tulajdonosnője, Alexandra Meier a hír kapcsán a BR24 televíziónak elmondta, őket egyáltalán nem zavarja, ha esetleg mégsem az övék az ország legrégebb óta működő kolbászsütője. Hozzátette, rendkívül büszke arra, amit ők családi vállalkozásként csinálnak, és úgy tartja, a vendégek azért járnak vissza hozzájuk, mert minőségi étellel és szolgáltatással várják őket. 

Nem gondolom, hogy bárki azt mondaná: jó, akkor mostantól inkább nem fogok ide járni, mert ez már csak a második legrégebbi kolbászsütő

– fogalmazott Meier.

Korábban két bajor város, Regensburg és Nürnberg csatázott azért, hogy elmondhassák, náluk állt az első sültkolbászosstand, azt a vitát akkor a regensburgiak nyerték.

