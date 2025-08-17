Kolbászháború Németországban: két szövetségi állam is magáénak vallja a híres Bratwurstot

Németország-szerte az egyik legnépszerűbb ételnek számít mind a helyiek, mind a turisták körében a hagyományos sült kolbász, német nevén a Bratwurst.

A Bratwurst, azaz a sült kolbász a különböző vásárokban, fesztiválokon, de a hétvégi családi grillezéseken és a hétköznapokban is rendkívül népszerű étel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mostanáig úgy tartották, hogy először egy bajorországi vendéglátóegységben, a Wurstkuchl nevű regensburgi kocsmában szolgálták föl a híres kolbászt, amire persze a hely tulajdonosai rendkívül büszkék azóta is. Állítólag már 1378-ból találtak feljegyzést arról, hogy a Wurstkuchl helyén, a regensburgi Duna-parton lehetett Bratwurstot kapni.

Nemrégiben azonban erfurti történészek találtak egy 1269-ből származó dokumentumot, amely bizonyítja, hogy Türingia fővárosában nagyjából száz évvel a regensburgi Wurstkuchl előtt már árultak sült kolbászt. A kutatók most azt próbálják meghatározni, a városon belül hol állhatott a szóban forgó vendéglátóhely. A mostani esetet megelőzően a legkorábbi ismert feljegyzés, amely Türingiában sült kolbász készítésére utalt, 1404-ből származott – írta meg a BBC.

A regensburgi Wurstkuschl továbbra is büszkén hirdeti a honlapján, hogy a receptjük szinte semmit nem változott a középkor óta, ma is házilag készítik hagyományos kolbászukat sertéshúsból, amelyet faszénen sütnek meg, és szintén házi készítésű savanyú káposztával, valamint mustárral kínálják a betérő vendégeknek.

A Wurstkuschl tulajdonosnője, Alexandra Meier a hír kapcsán a BR24 televíziónak elmondta, őket egyáltalán nem zavarja, ha esetleg mégsem az övék az ország legrégebb óta működő kolbászsütője. Hozzátette, rendkívül büszke arra, amit ők családi vállalkozásként csinálnak, és úgy tartja, a vendégek azért járnak vissza hozzájuk, mert minőségi étellel és szolgáltatással várják őket.

Nem gondolom, hogy bárki azt mondaná: jó, akkor mostantól inkább nem fogok ide járni, mert ez már csak a második legrégebbi kolbászsütő

– fogalmazott Meier.

Korábban két bajor város, Regensburg és Nürnberg csatázott azért, hogy elmondhassák, náluk állt az első sültkolbászosstand, azt a vitát akkor a regensburgiak nyerték.