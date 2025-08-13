Deviza
EUR/HUF395.26 -0.08% USD/HUF336.93 -0.54% GBP/HUF457.25 -0.05% CHF/HUF419.82 -0.08% PLN/HUF92.79 -0.16% RON/HUF78.06 -0.08% CZK/HUF16.16 -0.04% EUR/HUF395.26 -0.08% USD/HUF336.93 -0.54% GBP/HUF457.25 -0.05% CHF/HUF419.82 -0.08% PLN/HUF92.79 -0.16% RON/HUF78.06 -0.08% CZK/HUF16.16 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,927.48 -0.1% MTELEKOM1,876 +0.11% MOL2,968 -1.01% OTP30,160 +0.2% RICHTER10,440 -0.1% OPUS584 0% ANY7,960 -0.5% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,212.18 +0.32% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,225.97 -0.21% BUX103,927.48 -0.1% MTELEKOM1,876 +0.11% MOL2,968 -1.01% OTP30,160 +0.2% RICHTER10,440 -0.1% OPUS584 0% ANY7,960 -0.5% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,212.18 +0.32% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,225.97 -0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deficit
Egyesült Államok
költségvetés

Hiába a rekordmagas vámbevétel, gyorsan nő az amerikai költségvetési hiány

Gyorsan emelkednek a kamatterhek és a szociális kiadások. A költségvetési hiány az amerikai gazdaság Achilles-sarka.
M. Cs.
2025.08.13, 09:56
Frissítve: 2025.08.13, 10:48

Júliusban 19 százalékkal, 47 milliárd dollárral nőtt az egy évvel korábbihoz képest az amerikai költségvetési hiány a magas vámbevételek ellenére, és elérte a 291 milliárd dollárt a washingtoni pénzügyminisztérium kimutatása szerint. (Egy amerikai dollár 338,3 forint.) A tárca szerint a kiadások növekedését részben a 37 ezermilliárd dollárt meghaladó államadósság egyre növekvő kamatterhe és a szociális támogatások 2,5 százalékos emelése okozza.

költségvetési hiány
Megállás nélkül emelkedik az amerikai költségvetési hiány / Fotó: Andrew Harrer / Bloomberg

Az államháztartás bevételei a múlt hónapban csak 2 százalékkal, nyolcmilliárd dollárral nőttek, elérve a 338 milliárd dollárt, míg a kiadások 10 százalékkal, vagyis 56 milliárd dollárral ugrottak meg, elérve a 630 milliárd dollárt, ami rekordmagas havi összeg.

Hiába emelkedett az egy évvel korábbihoz képest 273 százalékkal, 21 milliárd dollárra a júliusi vámbevétel, a különbséget nem ellensúlyozta. Az egész világra kivetett importtarifákból az év első hónapjában összesen 135,7 milliárd dollár folyt be.

Scott Bessent pénzügyminiszter a Fox Newsnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy 

a növekvő vámbevételek miatt a legfelső bíróságnak nehéz lesz elmeszelni Donald Trump elnök tarifáit,

ha a perek a testület előtt végződnek, amit szakértők biztosra vesznek.

Ken Matheny, a Yale Egyetem Költségvetési Laboratóriumának makrogazdasági igazgatója szerint nem világos, hogy a befolyt összeg mennyivel fog tovább növekedni, de a tarifák és az áruk importértékének hányadosaként mért alkalmazott vámtétel még mindig 10 százalék körül van, ami alacsonyabb a legutóbbi bejelentések alapján számított jelenlegi átlagos vámnál, amely körülbelül 18 százalék.

Folyamatosan nő a költségvetési hiány

A költségvetési hiány lehet az amerikai gazdaság Achilles-sarka. A Reuters tudósítása szerint már elérte az 1629 milliárd dollárt , ami a GDP 7 százaléka. Ez 112 milliárd dolláros növekedés az előző év azonos időszakához képest.

A bevételek a költségvetési év kezdete óta 6 százalékkal, 262 milliárd dollárral nőttek, elérve a 4347 milliárd dollárt, ami rekordmagas összeg 10 hónapos időszak alatt.

Close,Up,Of,A,Stack,Of,Us,One,Dollar,Bills.
Hiába a rekordmagas vámbevételek / Fotó: Shutterstock

Csúcsot döntöttek a kiadások is: 7 százalékkal, 374 milliárd dollárral, 5975 milliárd dollárra ugrottak.

Egyre magasabb az adósság kamatterhe

Az év eleje óta beszedett vámokat több mint felemésztette a kormányzati egészségügyi programok, köztük 

  • az időseknek szóló Medicare 
  • és a szegényeknek szóló Medicaid 

költségeinek 10 százalékos, 141 milliárd dolláros emelkedése, amely így 1557 milliárd dollárra nőtt.

A nyugdíj a legnagyobb egyedi kiadási tétel,

az erre kifizetett összeg 9 százalékkal, vagyis 108 milliárd dollárral nőtt a 2025-ös pénzügyi év első tíz hónapjában, és elérte az 1368 milliárd dollárt.

Az államadósság terhei is tovább nőttek, és a tíz hónapos időszakban meghaladták az 1010 milliárd dollárt, ami 6 százalékos, vagyis 57 milliárd dolláros növekedés az előző évhez képest, a kissé magasabb kamatlábak és a megnövekedett adósságszint miatt.

A második világháború óta nem volt ilyen rossz a helyzet. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint az Egyesült Államok GDP-hez viszonyított adóssága 2029-re eléri a 107 százalékot, majd 2055-re 156 százalékra emelkedik. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu