Döntött az OPEC+, felpörögnek az olajkutak, aminek egy okból talán örülhetünk

Szaúd-Arábia és partnerei megállapodtak abban, hogy a jövő hónapban napi 548 000 hordóval növelik kitermelésüket. Ezzel befejeződik a nyolc tag által 2023-ban végrehajtott 2,2 millió hordós csökkentés visszavonása, és magában foglalja az Egyesült Arab Emírségek által fokozatosan bevezetett extra juttatást is. December végéig felülvizsgálják a mintegy 1,66 millió hordós termelés-visszafogást is – mondta a Bloomberg beszámolója szerint az egyik küldött. A nagyobb kínálat elvben lejjebb nyomhatja az olajárakat, amelyekre azonban jelenleg erőse felhajtó tényezők is hatnak.

A diplomáciai és a katonai helyzet is alakítja a kőolaj árát / Fotó: NurPhoto via AFP

A legutóbbi emelés megkoronázza az OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) és partnerei drámai elmozdulását az árak védelméről a kitermelés bővítésére, ami segített lefedni az olaj és benzin határidős ügyleteket a geopolitikai feszültségek és az erős szezonális kereslet közepette.

Ez megkönnyebbülést jelentett a járművezetőknek és győzelmet Donald Trump amerikai elnöknek.

A felgyorsult növekedés hozzájárult a globális kínálati többletre vonatkozó várakozásokhoz az év hátralevő részében.

A vasárnapi döntés, amely megerősíti az elvi megállapodást, amelyről először a Bloomberg számolt be szombaton, akkor született meg, amikor Trump elnök fokozza a diplomáciai nyomást az OPEC+ társvezetőjére, Oroszországra. (Az OPEC + a globális nyersolajpiac jobb ellenőrzése céljából 2016 végén alakult OPEC-tagokból és más olajtermelő országokból.)

Az oroszokkal szembeni nyomás része, hogy Trump másodlagos vámokkal fenyegette meg Moszkvát olajfogyasztóival szemben, hacsak nem lesz gyors tűzszünet az ukrajnai háborúban.

Az orosz olaj szállításának megszakadása a nyersolaj árának felhajtásával fenyegetne, és ellentétes lenne Trump ismételt felhívásával az olcsóbb olaj iránt,

mivel a FED-et, az amerikai központi jegybankot a kamatlábak csökkentésére kényszeríti.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes csütörtökön ritka látogatást tett Rijádban, hogy megvitassa az „országok közötti együttműködést” Abdulaziz bin Salman szaúd-arábiai energiaügyi miniszterrel. A két ország közel egy évtizeddel ezelőtti létrehozása óta közösen vezeti az OPEC+-t.