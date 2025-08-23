Németország háborúra készül, egyre közelebb a kötelező sortakonai szolgálat

Németország gazdasága stagnál, a nyugdíjkiadások rohamosan nőnek, a globális instabilitás egy újabb kockázatot jelent az ország fiataljai számára: a kötelező sorkatonai szolgálatot - írja a Bloomberg.

Németország egyre közelebb kerül a kötelező sorkatonai szolgálathoz, hiába súlyos teher ez a gazdaságnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy szerdán a kormány elé kerülő törvénytervezet célja, hogy növelje a Bundeswehr toborzását Oroszország elrettentése és az európai szövetségesek védelme érdekében. A besorozás kezdetben önkéntes lenne, de a jogszabály olyan rendelkezést is tartalmaz, amely lehetővé teszi a sorkötelezettség visszaállítását, ha nem sikerül elegendő embert toborozni.

Annak ellenére, hogy a Bundeswehr Európa egyik legjobban fizetett hadereje, a tavalyi toborzási számok kevesebb mint felét tették ki a 2031-re kitűzött cél éves részarányának.

A lassú jelentkezések és a magas lemorzsolódási arány nyomást gyakorol Friedrich Merz kancellár kormányára, miközben az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szóló tárgyalások — amelyek végső soron szövetséges katonák részvételét is jelenthetik — még sürgetőbbé teszik a helyzetet.

Erősen megosztott a német társadalom

Míg Németország partnerei üdvözlik az újrafegyverkezést, a kérdés erősen megosztja a német társadalmat. A támogatók szerint az országnak fel kell készülnie önmaga és a liberális világrend védelmére. Ez ugyan szembemegy a második világháború utáni pacifista hagyományokkal, de a legnagyobb akadály azok ellenállása, akiknek ténylegesen kockáztatniuk kellene az életüket.

A német fiatalok alig mutatnak érdeklődést egy olyan társadalmi és politikai rendszer védelme iránt, amely számukra nem működik.

Az idősebb generációk jólétéhez képest elérhetetlennek tűnő jövő miatt a 25 év alattiak még a társadalom egészénél is jobban polarizáltak — az utóbbi választásokon elsősorban a szélsőjobb vagy a szélsőbal ellenzéki pártjaira szavaztak.

Az összes EU-tagállam közül, ahol nem volt sorkötelezettség, Németország szüntette meg utolsóként, 2011-ben. Azóta a Bundeswehr rossz felszereltségéről, költségtúllépéseiről és szélsőjobboldali botrányairól vált ismertté — mindez különösen megnehezíti a fordulatot.