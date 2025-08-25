Tarol a KPop Demon Hunters: a mozitermeket is meghódította a Netflix és a Billboard-siker után

Sokakat meglepetésként ért, hogy június végén azonnal letarolta a Netflixet a KPop Demon Hunters (K-pop démonvadászok) animációs film – azt gondolták, hogy olyan sok sebből elvérezhet, hogy a siker nem is lehetőség. Aztán június 20-án megjelent a film, és nemcsak a Netflixet, hanem a slágerlistákat is leuralta, és most már az amerikai mozitermekben is diadalt aratott, olyan filmeket megelőzve, mint a most népszerű horror, a Fegyverek és a Már megint nem férek a bőrödbe, Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis sikervígjátékának folytatása.
A film a hétvégén több mint 18-20 millió dolláros bevétellel nyitott az amerikai mozikban, ezzel a hétvége legnézettebb produkciója lett. Ez óriási áttörés a Netflix számára, hiszen
a streamingóriás történetében először fordult elő, hogy egy saját animációs film az amerikai box office élére állt.
A KPop Demon Hunters ezzel maga mögé utasította a harmadik hetében futó Fegyverek című horrort, valamint a Már megint nem férek a bőrödbe című vígjátékot is.
A siker azonban nem itt kezdődött: a film a bemutatója után napok alatt a Netflix legnézettebb animációs filmje lett, és már több mint 184 millió megtekintésnél jár. Ezzel minden várakozást felülmúlt, és mára a szolgáltató történetének egyik legnépszerűbb angol nyelvű filmjévé vált. A streaminges siker egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy a mozis bemutató is ekkora figyelmet kapjon.
A film zenéje is történelmi sikert aratott. A fiktív lánycsapat,
a HUNTR/X előadásában hallható Golden nemcsak a Billboard Hot 100 listáján ért el első helyet, hanem a Billboard Global 200-at is vezeti
– ritkaság egy animációs film betétdalától. A teljes soundtrack szintén erős rajtot vett: a Billboard 200 listáján a 8. helyen nyitott, majd a 3. helyig emelkedett, ezzel a 2025-ös év legsikeresebb filmzenei indulását produkálva. A siker nem áll meg itt: a film más dalai is tarolnak. A Soda Pop a Hot 100 top 10-be került, míg a Your Idol az amerikai Spotify-lista első helyét hódította meg – ezzel először fordult elő, hogy egy k-pop fiúcsapat ilyen eredményt ér el, még akkor is, ha fiktív felállásról beszélünk.
A Netflix 2025 első két negyedévében a várakozásokat felülmúló eredményeket közölt még júliusban: a második negyedéves bevételek éves szinten 16 százalékkal nőttek, elérve a 11,08 milliárd dollárt, míg a részvényenkénti eredmény 7,19 dollár lett – szintén jobb az elemzői várakozásoknál. A cég az éves árbevételi előrejelzését is emelte: most 44,8 és 45,2 milliárd dollár közé várja, az eredeti 43,5–44,5 milliárd dolláros sáv helyett.
A cég saját reklámtechnológiai platformot vezetett be világszerte, és története első generatív mesterségesintelligencia-alapú jelenetét is képernyőre vitte. A tartalmi kínálat továbbra is globális szinten erős, a streamingóriás pedig már a játék- és sportpiac felé is komolyan nyit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.