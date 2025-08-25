Sokakat meglepetésként ért, hogy június végén azonnal letarolta a Netflixet a KPop Demon Hunters (K-pop démonvadászok) animációs film – azt gondolták, hogy olyan sok sebből elvérezhet, hogy a siker nem is lehetőség. Aztán június 20-án megjelent a film, és nemcsak a Netflixet, hanem a slágerlistákat is leuralta, és most már az amerikai mozitermekben is diadalt aratott, olyan filmeket megelőzve, mint a most népszerű horror, a Fegyverek és a Már megint nem férek a bőrödbe, Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis sikervígjátékának folytatása.

Tarol a KPop Demon Hunters: a mozitermeket is meghódította a Netflix és a Billboard-siker után / Fotó: Image Press Agency

A KPop Demon Hunters levadászta a nézettséget

A film a hétvégén több mint 18-20 millió dolláros bevétellel nyitott az amerikai mozikban, ezzel a hétvége legnézettebb produkciója lett. Ez óriási áttörés a Netflix számára, hiszen

a streamingóriás történetében először fordult elő, hogy egy saját animációs film az amerikai box office élére állt.

A KPop Demon Hunters ezzel maga mögé utasította a harmadik hetében futó Fegyverek című horrort, valamint a Már megint nem férek a bőrödbe című vígjátékot is.

A siker azonban nem itt kezdődött: a film a bemutatója után napok alatt a Netflix legnézettebb animációs filmje lett, és már több mint 184 millió megtekintésnél jár. Ezzel minden várakozást felülmúlt, és mára a szolgáltató történetének egyik legnépszerűbb angol nyelvű filmjévé vált. A streaminges siker egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy a mozis bemutató is ekkora figyelmet kapjon.

Get ready for their debut. KPop Demon Hunters arrives June 20 on @netflix.



Starring Arden Cho, Ahn Hyo-seop, May Hong & Ji-young Yoo plus Yunjin Kim, Joel Kim Booster, Liza Koshy, Daniel Dae Kim, Ken Jeong & Byung Hun Lee. Plus an original song performed by members of TWICE! pic.twitter.com/VaGH5pJunl — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) April 24, 2025

A nyár slágere lett a Golden

A film zenéje is történelmi sikert aratott. A fiktív lánycsapat,

a HUNTR/X előadásában hallható Golden nemcsak a Billboard Hot 100 listáján ért el első helyet, hanem a Billboard Global 200-at is vezeti

– ritkaság egy animációs film betétdalától. A teljes soundtrack szintén erős rajtot vett: a Billboard 200 listáján a 8. helyen nyitott, majd a 3. helyig emelkedett, ezzel a 2025-ös év legsikeresebb filmzenei indulását produkálva. A siker nem áll meg itt: a film más dalai is tarolnak. A Soda Pop a Hot 100 top 10-be került, míg a Your Idol az amerikai Spotify-lista első helyét hódította meg – ezzel először fordult elő, hogy egy k-pop fiúcsapat ilyen eredményt ér el, még akkor is, ha fiktív felállásról beszélünk.