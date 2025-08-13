Küszöbön a kvantumforradalom — a Google elárulta, mikor lesz kész az első számítógépük

Az 1980-as évek óta a nagyhatalmak kiváltsága és lehetősége, hogy a fizika és az informatika határmezsgyéjén lebegő álmot valóra váltsák: megépítsék az első kvantumszámítógépet. A közelmúlt tudományos-technikai áttörései okán a vezető technológiai vállalatok egyre kiélezettebb versenyt futnak azért, hogy működőképes rendszerekké alakítsák a jelenleg még csak laboratóriumi kísérletek formájában létező technológiát — írja a Financial Times.

A kvantumszámítógépek működésbe lépése sosem volt ennyire közel / Forrás: Google Quantum AI

A csiptervezés új innovációi és a hibajavítási sikerek szűkítették le elsőként a technikai szakadékot, s egyes cégek már teljesítették is a tíz évre kitűzött céljukat, míg mások kicsit lemaradtak.

Legutóbb, 2025 júniusában az IBM jelentette be, hogy most már egy fizikai kvantumszámítógép megvalósításába fektetik a kutatási és fejlesztési pénzeket. Ezt alátámasztották egy nyilvánosságra hozott kvantumszámítógép tervrajzával, amelyben már jelölték a korábbi tervekből hiányzó kulcsfontosságú részeket is. A kvantumszámítógépek olyan problémákat lesznek képesek megoldani, amelyek a mai számítógépek számára megoldhatatlanok az anyagtudomány és a mesterséges intelligencia területén. Jay Gambetta, az IBM kvantumkutatási osztályvezetője úgy nyilatkozott, hogy szerinte az IBM-nek sikerült megfejteni a kódokat, és az évtized végére képesek lesznek sikeresen beüzemelni a gépet.

Kvantumszámítógépek mind fölött

Az IBM bejelentése felfokozta a versenyt a Google-lal, amely 2024 végén tudta leküzdeni az egyik legnagyobb utolsó akadályát. Akkor a Google is azt nyilatkozta, hogy jó úton halad afelé, hogy az évtized végére ipari méretű kvantumszámítógépet építsen.

Bár a legnehezebb tudományos problémákat már maguk mögött hagyták a nagy cégek, még így is számos apróbb műszaki problémával küzdenek nap mint nap a fejlesztők a technológia iparosításáért. Az ipari méretűre bővítés azt jelenti, hogy a 200 kvantumbitnél kevesebb kvantumgépet alkotó rendszereket 1 millió kvantumbitre vagy annál többre bővítik. A részt vevő vállalatok ezt a hagyományos számítástechnika kezdeteihez hasonlítják, bár a kvantumszámítógépek összeállítása jóval komplexebb feladat.