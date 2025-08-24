Labubu, Kína vonzó imázsa

Kína hosszú ideje próbálja javítani az imázsát, hogy a világon ne csupán az olcsó árucikkekkel, a szigorú cenzúra és titkokkal azonosítsák. A kínai videójátékok dollármilliárdokat hoznak a konyhára, kínai kávézóláncok jelennek meg New Yorkban, terjeszkednek a globális piacon a kínai sminkgyártók – az áttörést azonban végül egy játék hozta meg: a Labubu.

Terjed a világon a Labubu, de még Kína a legnagyobb piac / Fotó: Imaginechina via AFP

A világ teljesen rákattant a fura babákra, a játékot gyártó pekingi székhelyű Pop Mart elképesztő összegeket keres vele. A cég már több mint ötszáz boltot üzemeltet világszerte, Németországban pár hete nyitották meg az elsőt.

A sikernek köszönhetően a Pop Mart arra számít, hogy az első félévben a tavalyihoz képest sikerült 350 százalékkal növelni a profitot, a Goldman Sach előrejelzése szerint pedig

az eladásaik elérhetik a 11,3 milliárd dollárt globálisan,

amivel utolérnék a világ egyik legnagyobb játékgyártóját, a dán Legót.

A Demandsage adatszolgáltató szerint az eladások értéke az idén már elérte a 418 millió dollárt, van olyan baba, amelyért egy árverésen 170 ezer dollárt fizettek. (Egy dollár 336,5 forint.) A figurák olyan népszerűek, hogy már hamisítják is azokat.

A kínai cég a népszerű japán márkákat már túlszárnyalta növekedésben: a Pop Mart eladásai tavaly 107 százalékkal emelkedtek, míg a Hello Kittyt gyártó Sanrióé csak 45 százalékkal.

Átgondolt stratégia eredménye a Labubu sikere

A Pop Mart sikere azonban nem a vakszerencsének köszönhető, hanem átgondolt stratégia eredménye. Kihasználták azt a trendet, hogy geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok idején az emberek hajlamosak az érzelmi vásárlásra, és megtalálták azt a terméket, amelyik meghódította a fogyasztók szívét.

Aukción kelt el a legdrágább baba / Fotó: AFP

Az apró örömöket elsősorban a fiatal generáció imádja, nem csupán Kínában és Ázsiában, hanem világszerte is, és ezt a Labubu esetében is igazolják a számok: a vásárlók 60 százaléka nő, főleg 25 és 34 év közöttiek.

A sok külföldi bolt ellenére az elsődleges piac még Kína, onnan származik a cég bevételének 70 százaléka, az ország imázsát azonban így is egyre jobban formálja világszerte a Labubu-őrület.

Kína végre láthatóvá vált, és a fiatalok már nem társítanak vele negatív márkaérzékelést

– nyilatkozta a CNBC-nek Yaling Jiang, kínai fogyasztói piacra szakosodott New York-i újságíró, ApertureChina kutató és stratégiai tanácsadó alapítója. „A népszerű fogyasztási cikkeknek köszönhetően az emberek már nem azzal foglalkoznak, hogy azok kínai gyártmányúak, hanem annak látják, amik valójában” – magyarázta.