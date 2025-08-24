Labubu, Kína vonzó imázsa

Kína hosszú ideje próbálja javítani az imázsát, hogy a világon ne csupán az olcsó árucikkekkel, a szigorú cenzúra és titkokkal azonosítsák. A kínai videójátékok dollármilliárdokat hoznak a konyhára, kínai kávézóláncok jelennek meg New Yorkban, terjeszkednek a globális piacon a kínai sminkgyártók – az áttörést azonban végül egy játék hozta meg: a Labubu.
A világ teljesen rákattant a fura babákra, a játékot gyártó pekingi székhelyű Pop Mart elképesztő összegeket keres vele. A cég már több mint ötszáz boltot üzemeltet világszerte, Németországban pár hete nyitották meg az elsőt.
A sikernek köszönhetően a Pop Mart arra számít, hogy az első félévben a tavalyihoz képest sikerült 350 százalékkal növelni a profitot, a Goldman Sach előrejelzése szerint pedig
az eladásaik elérhetik a 11,3 milliárd dollárt globálisan,
amivel utolérnék a világ egyik legnagyobb játékgyártóját, a dán Legót.
A Demandsage adatszolgáltató szerint az eladások értéke az idén már elérte a 418 millió dollárt, van olyan baba, amelyért egy árverésen 170 ezer dollárt fizettek. (Egy dollár 336,5 forint.) A figurák olyan népszerűek, hogy már hamisítják is azokat.
A kínai cég a népszerű japán márkákat már túlszárnyalta növekedésben: a Pop Mart eladásai tavaly 107 százalékkal emelkedtek, míg a Hello Kittyt gyártó Sanrióé csak 45 százalékkal.
A Pop Mart sikere azonban nem a vakszerencsének köszönhető, hanem átgondolt stratégia eredménye. Kihasználták azt a trendet, hogy geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok idején az emberek hajlamosak az érzelmi vásárlásra, és megtalálták azt a terméket, amelyik meghódította a fogyasztók szívét.
Az apró örömöket elsősorban a fiatal generáció imádja, nem csupán Kínában és Ázsiában, hanem világszerte is, és ezt a Labubu esetében is igazolják a számok: a vásárlók 60 százaléka nő, főleg 25 és 34 év közöttiek.
A sok külföldi bolt ellenére az elsődleges piac még Kína, onnan származik a cég bevételének 70 százaléka, az ország imázsát azonban így is egyre jobban formálja világszerte a Labubu-őrület.
Kína végre láthatóvá vált, és a fiatalok már nem társítanak vele negatív márkaérzékelést
– nyilatkozta a CNBC-nek Yaling Jiang, kínai fogyasztói piacra szakosodott New York-i újságíró, ApertureChina kutató és stratégiai tanácsadó alapítója. „A népszerű fogyasztási cikkeknek köszönhetően az emberek már nem azzal foglalkoznak, hogy azok kínai gyártmányúak, hanem annak látják, amik valójában” – magyarázta.
A Pop Mart átgondolt stratégiáját az is bizonyítja, hogy a Labubu előttük nem tudott ismertté válni. A figurákat 2015-ben találta ki egy hongkongi művész, Lung Ka-szing, de a üzlet csak 2019-ben indult be, miután összefogott a Pop Marttal, amely akkor már öt éve foglalkozott úgynevezett vakdobozos játékforgalmazással.
A vakdoboz azt jelenti, hogy az ember nem tudja, mit vett meg, amíg ki nem bontja a csomagot, ami
szakértők szerint még addiktívabbá teszi az egészet.
Minden doboz egy bizonyos kollekció egy darabját tartalmazza, így a vevő meg akarja szerezni a többit is, ami újabb és újabb vásárlásra motiválja.
A gyakorlat ellenmondásos és sokat bírált, olyannyira, hogy a kínai kormány meg is tiltotta vakdobozok eladását nyolc évnél fiatalabbak számára. Kínában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.