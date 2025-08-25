Ausztriában nincs Otthon Start, elérhetetlenné vált a saját lakás, a lakbér pedig az egekbe száll

Miközben a szegényebb Magyarország az Otthon Start programmal napokon belül tömegek számára teszi elérhetővé az első lakás megvásárlását, gazdagabb nyugati szomszédunkban ez álom marad, különösen a fiatalok, az egyedülálló szülők és a viszonylag alacsony jövedelmű családok számára. Ez még akkor is így van, ha 2022 óta javult a helyzet: az új generációk reménytelenül rosszabb kilátások közé kerültek, mint elődeik. A lakásárak megugrottak, emiatt a lakbér is az egekbe száll.

Lakásárak: szebbnek talán nem szebb Ausztriában, de legalább sokkal drágább, Otthon Start program pedig náluk nincs – ahhoz előbb be kéne ismerni, hogy a magyarok ezt bizony jobban csinálják / Fotó: AFP

Az osztrák probléma fő oka, hogy az elmúlt másfél évtizedben az ingatlanárak sokkal gyorsabban emelkedtek, mint a háztartások jövedelmei – magyarázza a Kroner Zeitungnak Stefan Bruckbauer, az UniCredit Bank Austria főközgazdásza.

Számokban:

A háztartások elkölthető jövedelme 2022 óta jelentősen növekedett, 23,5 százalékkal, miközben az ingatlanár még lejjebb is csúszott, 3,5 százalékkal (a magas kamatok és az osztrák pénzügyi piaci hatóság, az FMA megkövetelte szigorú hitelezési szabályok miatt).

Csakhogy a házak és társasházi lakások ára 2008 óta körülbelül 30 százalékkal ment feljebb.

Ha pedig együttesen tekintjük az árak és a jövedelmek változását a 2008 óta eltelt időszakban: akkor 8,5 évnyi teljes fizetés kellett egy 100 négyzetméteres lakás megvásárlásához, ma 12, egy ugyanekkora ház ára pedig hatévnyiről mára – megduplázódott.

Lakásárak Ausztriában: úgy váltak megfizethetőbbé, hogy még mindig megfizethetetlenek

Walter Pudschedl, a Bank Austria közgazdásza a következőképp foglalta össze a lapnak az elmúlt években történt változást:

A lakhatás megfizethetőbbé vált, de maradt nehéz megfizetni.

Mivel lakástulajdonossá válni sokak számára reménytelen, a kereslet az albérletekre magas marad, és ez felhajtja a bérleti díjakat.

A lakbér automatikus indexálásával kombinálva ez1 7 százalékkal hajtotta fel az albérleti díjakat Asuztriában 2022 óta

– sommázta Pudschedl. Az otthonok megfizethetőségében elért javulás túl kicsi ahhoz, hogy erős keresletet tudjon elvonni az albérleti piacról, és jelentősen módosítson a drágulás trendjén.