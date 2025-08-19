Kegyetlen módszerekkel tette utcára a munkavállalóit az óriáscég – nem úszta meg, történelmi bírságot szabtak ki rá

Rekordösszegű, 90 millió ausztrál dolláros (nagyjából 59 millió amerikai dollár) bírságot kapott a Qantas légitársaság, mert a Covid-19-járvány idején több mint 1800 emberét rúgta ki, az elbocsátás a földi személyzetet érintette. Az ausztrál közlekedési dolgozók szakszervezete üdvözölte a döntést, amely az ország történetének legnagyobb munkaügyi jogszabályok megsértése miatt kiszabott bírsága.

Fotó: Vémi Zoltán





A légitársaság közleményében kijelentette, hogy elfogadja a bírósági döntést és a bírság megfizetését. „Bocsánatot kérünk mind a 1820 alkalmazottunktól és a családtagjaiktól" – nyilatkozta Vanessa Hudson, a Qantas Group vezérigazgatója. „Az öt évvel ezelőtti kiszervezési döntés, különösen egy ilyen bizonytalan időszakban, sok korábbi munkatársunknak és családtagjaiknak komoly nehézségeket okozott" – ismerte el Hudson a 2020 óta tartó jogi csatározás lezárta után a BBC beszámolója alapján.

A jog lesújtott: kiszervezéssel tette utcára munkavállalóit a légitársaság

A bírság a legnagyobb pénzügyi szankció, amelyet ausztrál vállalatra szabtak ki a munkavállalókra és alkalmazottakra vonatkozó szabályokat meghatározó Fair Work Act (Tisztességes Munka Törvény) alapján. Michael Lee szövetségi bíró az ítéletben kijelentette, hogy a bírságnak „valódi visszatartó erőként” kell hatnia más cégekre, akik sokszor úgy gondolják, hogy a haszon megéri a lebukás kockázatát.

A bírósági dokumentumokban Lee bíró megkérdőjelezte a Qantas vállalati kultúráját és azt, hogy a cég megbánása őszinte-e egyáltalán. Utalva az évek óta tartó jogi vitára megjegyezte, hogy a vállalat „kíméletlen és agresszív” jogi stratégiája arra utal, hogy megpróbálja elkerülni a kártérítés fizetését azoknak a munkavállalóknak, akik iránt korábban sajnálatát fejezte ki.

2021-ben a bíróság megállapította, hogy a Qantas részben kiszervezte munkaerő-állományát, hogy korlátozza a munkavállalók sztrájkjait. A elbocsátott munkavállalók közül sokan szakszervezeti tagok voltak. A vállalat már 120 millió ausztrál dollár felett jár a kártérítési perekben megállapított büntetéseket nézve, „de ez sem biztos, hogy elég nagy ahhoz, hogy más vállalatokat visszatartson attól, hogy ugyanezt tegyék" – mondta az ügyben eljáró bíróval egyetértésben Dan Trindade, a Clayton Utz ügyvédi iroda munkajogi szakértője.