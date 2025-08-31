A Lego újabb nagy visszatérővel erősíti az évet – idén kivételesen jó szelet kaptak

Kevés legószett képes akkora rajongói kultuszt kialakítani, mint A Karib-tenger kalózai-filmekből ismert Fekete Gyöngy. A hajó 2011-ben jelent meg először, és azóta is az egyik legkeresettebb, a használtpiacon csillagászati árakon mozgó legókészlet. Most azonban a Lego végre leleplezte az új kalózszettet, ezzel megerősítve a már hónapok óta tartó pletykákat: még idén megérkezik az Icons sorozat keretében az új Lego Fekete Gyöngy, amely hivatalos nevét Jack Sparrow kapitány hajójáról kapta.

A Lego újabb nagy visszatérővel erősíti az évet – jön az új Lego Fekete Gyöngy / Fotó: Photo12 via AFP

Az új Lego Fekete Gyöngy hivatalos bejelentése kedd délután érkezett, melyet hosszú hónapnyi szivárgás és pletyka előzött meg: a legkorábbi említések egy 4Chan-bejegyzéshez köthetők, melyet a Classic-Pirates.com dolgozott fel még 2024 végén. Innen indult el a lavina, és rövid időn belül megjelent a Redditen, Facebookon és több Lego-híroldalon is. A kalózhajó hivatalos részletei a következők:

a szett száma 10 365 (mint a szivárgásokban),

2862 darabból áll majd,

az ára 379,99 dollár (129 ezer forint plusz áfa),

és akár nyolc minifigurát tartalmaz, köztük Jack Sparrow-t, Elizabeth Swannt, Will Turnert és Barbossát.

Korábban azt pletykálták, hogy szeptember 12. lehet a megjelenés napja, most viszont az is hivatalossá vált, hogy szeptember 15. lesz a megjelenés napja, tehát nem az előrendelésé. Ezzel a megjelenéssel a Lego tovább erősíti az idei, így sem gyenge felhozatalt.

Az idei újdonságok közül pár példa:

szintén az Icons sorozat keretén belül megépíthettük a Megyét a Gyűrűk Urából, A Simpson családból a Krusty Burgert, valamint a Batman világából az Arkham Elmegyógyintézetet is.

Nem a Lego Fekete Gyöngy lesz az év egyetlen meglepetése

Nem a Lego Fekete Gyöngy lesz az év egyetlen nagy visszatérője: elképzelhető, hogy idén még a Star Wars-rajongók is kapnak egy nagy meglepetést. Szintén tavaly decemberben kezdtek el arról pletykálni, hogy 2025-ben megdőlhet az Ultimate Collector-sorozatban (UCS) megjelent, 7541 darabos Ezeréves Sólyom rekordja, ugyanis jelenleg ez a legtöbb építőkockával rendelkező legószett. A szivárogtató szerint nem kevesebb mint ezer dollárért fogják piacra dobni az Ultimate Collector sorozatban az új Halálcsillag-szettet.