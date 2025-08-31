A Lego újabb nagy visszatérővel erősíti az évet – idén kivételesen jó szelet kaptak

Kevés legószett képes akkora rajongói kultuszt kialakítani, mint A Karib-tenger kalózai-filmekből ismert Fekete Gyöngy. A hajó 2011-ben jelent meg először, és azóta is az egyik legkeresettebb, a használtpiacon csillagászati árakon mozgó legókészlet. Most azonban a Lego végre leleplezte az új kalózszettet, ezzel megerősítve a már hónapok óta tartó pletykákat: még idén megérkezik az Icons sorozat keretében az új Lego Fekete Gyöngy, amely hivatalos nevét Jack Sparrow kapitány hajójáról kapta.
Az új Lego Fekete Gyöngy hivatalos bejelentése kedd délután érkezett, melyet hosszú hónapnyi szivárgás és pletyka előzött meg: a legkorábbi említések egy 4Chan-bejegyzéshez köthetők, melyet a Classic-Pirates.com dolgozott fel még 2024 végén. Innen indult el a lavina, és rövid időn belül megjelent a Redditen, Facebookon és több Lego-híroldalon is. A kalózhajó hivatalos részletei a következők:
Korábban azt pletykálták, hogy szeptember 12. lehet a megjelenés napja, most viszont az is hivatalossá vált, hogy szeptember 15. lesz a megjelenés napja, tehát nem az előrendelésé. Ezzel a megjelenéssel a Lego tovább erősíti az idei, így sem gyenge felhozatalt.
Az idei újdonságok közül pár példa:
szintén az Icons sorozat keretén belül megépíthettük a Megyét a Gyűrűk Urából, A Simpson családból a Krusty Burgert, valamint a Batman világából az Arkham Elmegyógyintézetet is.
Nem a Lego Fekete Gyöngy lesz az év egyetlen nagy visszatérője: elképzelhető, hogy idén még a Star Wars-rajongók is kapnak egy nagy meglepetést. Szintén tavaly decemberben kezdtek el arról pletykálni, hogy 2025-ben megdőlhet az Ultimate Collector-sorozatban (UCS) megjelent, 7541 darabos Ezeréves Sólyom rekordja, ugyanis jelenleg ez a legtöbb építőkockával rendelkező legószett. A szivárogtató szerint nem kevesebb mint ezer dollárért fogják piacra dobni az Ultimate Collector sorozatban az új Halálcsillag-szettet.
Az akkori pletykákkal szinte egybevág, hogy akkor még a megjelenést mondták október elejére, most viszont már az előrendelést. Az beszédes, hogy ez az időpont nem igazán változott. A szivárogtató azt is kiemelte, hogy a szett neve Death Star II. lesz, tehát nem a Star Wars IV: Egy új reményben látható, eredeti Halálcsillagot építhetjük meg, hanem a hatodik részben látott, tökéletesen felszerelt és működőképes támaszpontot.
Ha valóban ezer dollárba fog kerülni az új Halálcsillag, akkor a kockák száma átlépheti a nyolcezret.
Az UCS Ezeréves Sólyom 850 dollárba kerül az Egyesült Államokban, a magyar piacon pedig 339 990 forint, így itthon akár a 400 ezret is elérheti az új szett ára. Ha ez a szett is még idén megjelenik, úgy a Lego egy hatalmas rajongói réteget tud lefedni, és jócskán fellendítheti az amúgy is forgalmas karácsonyi vásárlásokat.
