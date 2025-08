Jelentős különbségek mutatkoznak az élelmiszerárakban Európa városai között. A Deutsche Bank „Grocery Index”, azaz Élelmiszerindex nevű mutatójából kiderült, hogy hol a legdrágább és hol a legolcsóbb egy átlagos heti bevásárlás.

Európa legdrágább és legolcsóbb városai – Budapest is a legek közé került a bevásárlásnál / Fotó: Vémi Zoltán

A mutató a Numbeo adatbázisára épül, és a világ számos nagyvárosának az élelmiszerárait hasonlítja össze. A számítás alapját a Numbeo „Markets” szekciójából származó, súlyozott árak képezik olyan mindennapi élelmiszerekre vonatkozóan, mint a tej, a kenyér, a tojás, a gyümölcsök és a hús. Az index New Yorkot veszi alapnak 100-as értékkel. Fontos, hogy a mutató nem veszi figyelembe a vásárlóerőt, ami szintén lényeges szempont az összehasonlításnál – magyarázta az Euronews.

Hol a legdrágábbak az élelmiszerek Európában? És hol a legolcsóbb a heti bevásárlás?

A legdrágábbak a svájci városok. A Mapping the World’s Prices című jelentés részeként készült index szerint Genf vezeti a listát világszinten a legdrágább városként, 106-os pontszámmal, ami azt jelenti, hogy 6 százalékkal drágább, mint New York. Vagyis egy olyan kosár, amely New Yorkban 100 euróba kerül, Genfben 106 eurót kóstál.

A második legdrágább város Zürich, 103-as értékkel.

Ez a két svájci város az egyetlen Európában, ahol az élelmiszerárak meghaladják a New York-i szintet.

A következő három legdrágább európai város: Oslo (78), Párizs (71) és Luxemburg (66). Bár ezek jelentősen olcsóbbak a New York-i vagy svájci áraknál, Európán belül továbbra is a legmagasabbak közé tartoznak.

A közepes árszintű városok

Sok európai város pontszáma 58 és 63 közé esik, ezt tekinthetjük a közép-árkategóriának. Idetartozik például:

Helsinki (63)

Bécs (63)

Koppenhága (63)

Milánó (62)

London (62)

Brüsszel (61)

Edinburgh (61)

Frankfurt (58)

Dublin (58)

Amszterdam (58)

München (58)

Stockholm (58)

A legolcsóbb város Budapest és Varsó

A legolcsóbb kategóriába azok a városok tartoznak, amelyek pontszáma 55 vagy az alatti. Ebbe a csoportba tartozik Budapest és Varsó is, egyaránt 37-es pontszámmal.

Ez azt jelenti, hogy míg New Yorkban egy bevásárlókosár 100 euróba kerül, Budapesten és Varsóban ugyanez csak 37 euróba – vagyis 63 százalékkal olcsóbb.

További olcsó városok:

Isztambul (39)

Prága (42)

Lisszabon (44)

Athén (46)

Madrid (46)

Barcelona (49)

Róma (51)

Birmingham (51)

Berlin (55)

Jól látszik, hogy országon belül is komoly eltérések vannak a városok között: például London 62 ponttal szerepel, míg Birmingham csak 51-gyel.