Dörzsölhetik a tenyerüket a németek: iszonyatos tempóban vásárolják fel Lengyelországot – már nem is csinálnak titkot belőle

Nagybevásárlásba kezdtek Lengyelországban a németek. Csak Wroclawban 1486 lakást vásárolt meg egy német tulajdonú vállalat. Az erről szóló előzetes megállapodást augusztus 16-án írtak alá. A beruházás a helyi Horbaczewskiego, Jaworska, Zakladowa és Grabiszynska utcákban található épületek megvásárlását jelenti.
A wPolityce lengyel hírportál értesülései szerint a tranzakció az Echo Investment ingatlanfejlesztő céggel kapcsolatban álló vállalatok által épített ingatlanokat érinti, amelyek Resi4Rent márkanév alatt bérelhető lakásokat tartalmaznak. Az augusztus 16-án megkötött előzetes megállapodás az ország egész területén működő 18 ingatlankezelő vállalat összes részvényének eladásáról szól.
A vásárlást a Vantage Development fejlesztő vállalat hajtotta végre, amely a német TAG Beteiligungs und Immobilienverwaltungs GmbHz befektetési alap tulajdonában van. Ha lezárul a tranzakció, akkor a német tőke vesz át Lengyelországban több mint 5300 lakást, amelyekért az új tulajdonos 2,4 milliárd lengyel zlotyt (mintegy 225 milliárd forint) fizet. Ami magát Wrocławot illeti, a TuWrocław.com portál értesülései szerint a szóban forgó épületek a következő címeken találhatók:
A tranzakciót még jóvá kell hagynia a lengyelországi Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatalnak. Amennyiben ez megtörténik, a megállapodás várhatóan 2025 december közepére kerül véglegesítésre.
A németek nemcsak lakóingatlanokat szereztek az elmúlt időszakban. A Vantage Development tulajdonosa ugyanaz a befektetési alap, mint a Robyg vállalaté, amely Wroclawban többek között a Port Popowice irodaház-komplexumot is birtokolja.
Mind a magyar WING IHC Zrt. többségi tulajdonában álló lengyel Echo Investment, mind a német TAG Immobilien igen jól járt a két csoport között létrejött, augusztus 18-án, hétfőn bejelentett ügylettel, mellyel az Echo egy 5322 lakásból álló portfóliót adott el a németek lengyel vállalatának, a Vantage Developmentnek – mondták a két cégcsoportot követő elemzők.
Az eladási ár az Echo szerint a 2026-ra várható nettó működési bevétele 6,3 százalékát teszi ki. A cég azt is közölte, hogy az ügyletből származó bevételét adósságcsökkentésre, illetve új projektek finanszírozására fordítja.
Az Echo azonban a jövőben is a lengyel lakáspiacon marad, mivel folytatja a Griffin Capital Partnersszel közös Resi4Rent vállalkozását.
