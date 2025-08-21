Dörzsölhetik a tenyerüket a németek: iszonyatos tempóban vásárolják fel Lengyelországot – már nem is csinálnak titkot belőle

Nagybevásárlásba kezdtek Lengyelországban a németek. Csak Wroclawban 1486 lakást vásárolt meg egy német tulajdonú vállalat. Az erről szóló előzetes megállapodást augusztus 16-án írtak alá. A beruházás a helyi Horbaczewskiego, Jaworska, Zakladowa és Grabiszynska utcákban található épületek megvásárlását jelenti.

Wroclaw Lengyelország harmadik legnagyobb városa / Fotó: Northfoto

A wPolityce lengyel hírportál értesülései szerint a tranzakció az Echo Investment ingatlanfejlesztő céggel kapcsolatban álló vállalatok által épített ingatlanokat érinti, amelyek Resi4Rent márkanév alatt bérelhető lakásokat tartalmaznak. Az augusztus 16-án megkötött előzetes megállapodás az ország egész területén működő 18 ingatlankezelő vállalat összes részvényének eladásáról szól.

A vásárlást a Vantage Development fejlesztő vállalat hajtotta végre, amely a német TAG Beteiligungs und Immobilienverwaltungs GmbHz befektetési alap tulajdonában van. Ha lezárul a tranzakció, akkor a német tőke vesz át Lengyelországban több mint 5300 lakást, amelyekért az új tulajdonos 2,4 milliárd lengyel zlotyt (mintegy 225 milliárd forint) fizet. Ami magát Wrocławot illeti, a TuWrocław.com portál értesülései szerint a szóban forgó épületek a következő címeken találhatók:

Zakładowa utca 24. (302 lakás),

Jaworska utca 6-8. (681 lakás)

Horbaczewskiego utca 16. (301 lakás)

Grabiszyńska utca 91. (202 lakás).

Lengyelországi érdekeltségek tömkelegét veszik meg a németek

A tranzakciót még jóvá kell hagynia a lengyelországi Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatalnak. Amennyiben ez megtörténik, a megállapodás várhatóan 2025 december közepére kerül véglegesítésre.

A németek nemcsak lakóingatlanokat szereztek az elmúlt időszakban. A Vantage Development tulajdonosa ugyanaz a befektetési alap, mint a Robyg vállalaté, amely Wroclawban többek között a Port Popowice irodaház-komplexumot is birtokolja.

Mind a magyar WING IHC Zrt. többségi tulajdonában álló lengyel Echo Investment, mind a német TAG Immobilien igen jól járt a két csoport között létrejött, augusztus 18-án, hétfőn bejelentett ügylettel, mellyel az Echo egy 5322 lakásból álló portfóliót adott el a németek lengyel vállalatának, a Vantage Developmentnek – mondták a két cégcsoportot követő elemzők.