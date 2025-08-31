LNG-kamionok: Kína titkos fegyvere az energiabiztonságért

A globális olajpiac fő hajtóereje az elmúlt években kétségkívül Kína volt, ahol a gyors gazdasági növekedés elválaszthatatlan volt az olajkereslet bővülésétől. Az elmúlt tíz évben a globális olajkereslet bővülésének közel feléért felelős ázsiai ország azonban igényeit csak import segítségével képes fedezni, ami erős geopolitikai sérülékenységet okoz, és ezt Peking nem nézi jó szemmel. A kínai olajigény csökkentése érdekében tett lépések közül jól ismertek az elektromos autók terjedését ösztönző intézkedések, amelyek eredményeként a globális villanyautó-piac gyakorlatilag Kínát jelenti.

Kína az LNG-kamionokra fogad / Fotó: Xinhua via AFP

A közúti áruszállításban az LNG-kamionok viszik a prímet Kínában

Azonban Kína nemcsak a személyautók elektromosra cserélésével tesz az ország energiabiztonságáért, az országban ugyanis egyre nagyobb szerepet játszanak az LNG, vagyis földgáz hajtotta kamionok is. Míg az elektromos személyautók a benzinfogyasztást mérséklik, az LNG hajtotta kamionok a dízelt váltják ki, miután az elektromos teherautók kora még nem érkezett el. Bár ezzel párhuzamosan

Kína igyekszik saját olajtermelését is felfuttatni, a fogyasztás és a termelés közti szakadék továbbra is óriási.

Bár a világ legnagyobb autóipari akkumulátorgyártója, a Debrecenben gyárat építő CATL már látja az elektromos fuvarozás jövőjét, egyelőre az LNG-kamionok vezetik az olajról való leválást a kínai közúti fuvarozásban, miután már több mint egymillió ilyen teherautó rója az ország útjait a Global LNG Hub adatai szerint.

Kína lassan leválik az olajról

Az idei évben a kínai kamioneladások mintegy harmadát már a gáz hajtotta teherautók teszik ki, így egyre valószínűbb, hogy a felemelkedő szuperhatalom irányából a jövőben már nem az olajkereslet bővülésére, hanem az apadására számíthatunk. Ugyanakkor az LNG-kamionok kínai terjedése erősen függ a dízel és a földgáz árának arányától, miközben az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) arra figyelmeztet, hogy Kína maga is jócskán növeli cseppfolyósító kapacitásait, így az ellátást nem feltétlenül a világpiacról oldja majd meg.