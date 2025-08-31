LNG-kamionok: Kína titkos fegyvere az energiabiztonságért

A globális olajpiac fő hajtóereje az elmúlt években kétségkívül Kína volt, ahol a gyors gazdasági növekedés elválaszthatatlan volt az olajkereslet bővülésétől. Az elmúlt tíz évben a globális olajkereslet bővülésének közel feléért felelős ázsiai ország azonban igényeit csak import segítségével képes fedezni, ami erős geopolitikai sérülékenységet okoz, és ezt Peking nem nézi jó szemmel. A kínai olajigény csökkentése érdekében tett lépések közül jól ismertek az elektromos autók terjedését ösztönző intézkedések, amelyek eredményeként a globális villanyautó-piac gyakorlatilag Kínát jelenti.
Azonban Kína nemcsak a személyautók elektromosra cserélésével tesz az ország energiabiztonságáért, az országban ugyanis egyre nagyobb szerepet játszanak az LNG, vagyis földgáz hajtotta kamionok is. Míg az elektromos személyautók a benzinfogyasztást mérséklik, az LNG hajtotta kamionok a dízelt váltják ki, miután az elektromos teherautók kora még nem érkezett el. Bár ezzel párhuzamosan
Kína igyekszik saját olajtermelését is felfuttatni, a fogyasztás és a termelés közti szakadék továbbra is óriási.
Bár a világ legnagyobb autóipari akkumulátorgyártója, a Debrecenben gyárat építő CATL már látja az elektromos fuvarozás jövőjét, egyelőre az LNG-kamionok vezetik az olajról való leválást a kínai közúti fuvarozásban, miután már több mint egymillió ilyen teherautó rója az ország útjait a Global LNG Hub adatai szerint.
Az idei évben a kínai kamioneladások mintegy harmadát már a gáz hajtotta teherautók teszik ki, így egyre valószínűbb, hogy a felemelkedő szuperhatalom irányából a jövőben már nem az olajkereslet bővülésére, hanem az apadására számíthatunk. Ugyanakkor az LNG-kamionok kínai terjedése erősen függ a dízel és a földgáz árának arányától, miközben az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) arra figyelmeztet, hogy Kína maga is jócskán növeli cseppfolyósító kapacitásait, így az ellátást nem feltétlenül a világpiacról oldja majd meg.
Mindez persze azt is jelenti, hogy más, a kínaihoz hasonló fejlettségű gázinfrastruktúrával nem rendelkező országok körében az átállás lassabb lehet, vagy épp el is maradhat, így az LNG-kamionok terjedése Indiában is még gyerekcipőben jár. Ám a Reuters írása szerint Újdelhi is szeretné hétmilliós kamionflottájának harmadát gázüzeműre cserélni, miközben a járművek olajkeresletre gyakorolt hatása miatt már az OPEC is kongatja a vészharangot. A Wood Mackenzie becslése szerint
a gázzal hajtott teherautók tavaly napi 360 ezer, idén pedig napi 380 ezer hordóval csökkenthetik a gázolaj keresletét világszerte.
Azonban míg Kínában a váltás akár 190 nap alatt is megtérülhet, addig Indiában ehhez egy-másfél évre is szükség lehet. Mindeközben azonban az akkumulátortechnológia fejlődése sem állt le, a világ legnagyobb, Debrecenben gyárat építő akkumulátorgyártója, a CATL arra számít, hogy már 2028-ban a teherautó-eladások fele elektromos jármű lesz. A CATL szerint ezt segítheti például az akkumulátorcsere-állomások terjedése is, ami megoldja a hosszadalmas töltés problémáját.
Mindeközben a palaolaj- és palagázkereslet felfutásának köszönhetően a világ legnagyobb földgáztermelőjévé vált Egyesült Államokban is csak idő kérdése, amíg felismerik a gáz hajtotta kamionok előnyeit.
