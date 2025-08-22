Macron menekíti a Mona Lisát — belerokkan szinte a Louvre felújításába a francia államháztartás

A Louvre üvegpiramisán át beszivárgó eső és a műalkotásokat veszélyeztető hőmérséklet-ingadozások miatt szeretné a francia állam mihamarabb elkezdeni a munkálatokat. A világ leglátogatottabb múzeuma közel 40 éve volt alaposan felújítva — összegezte a Financial Times.
A múzeum igazgatója, Laurence des Cars januárban egy kiszivárgott levélben fogalmazta meg ezeket az aggályokat a kulturális minisztériumnak, sürgős javítási munkálatokat kérve a több mint 800 éves épületben. A látogatói szolgáltatások, mint például az étkezés, a mosdók és a jelzések, romlottak az éves látogatószám növekedése miatt, amely mára meghaladja a 8 milliót, ami a közelmúlt évtizedekhez képest kétszeres emelkedés.
Az igazgató egyeztetett az Elysée-palotával, így alig egy héttel később Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a következő tíz évben 800 millió euró (316 milliárd forint) becsült költséggel felújítják a Louvre-t. Új keleti bejáratot ígért a sorok enyhítésére, valamint egy új föld alatti galériát, amely Leonardo da Vinci legfőbb remekműveinek lesz szentelve.
A 2019-es pusztító tűzvész után, Macronnak a Notre-Dame újbóli megnyitását követő „Louvre-reneszánsz” projektje hosszú időre nyomot fog hagyni Párizs kulturális tájképén. Franciaország államháztartásának feszült anyagi helyzete miatt Macron megígérte, hogy a Louvre felújításának költségeit a jegyértékesítés, adományok, merchandising és az Abu-Dzabi Louvre-tól származó licencdíjak fedezik. A kulturális tisztviselők azonban kétségeiket fejezték ki, mivel a Louvre tavaly csak 211 millió euró bruttó bevételt és 19 millió euró nettó jövedelmet termelt, ami jóval elmarad a szükséges összegektől, amelyek a kivitelezés megkezdésével valószínűleg tovább emelkednek.
