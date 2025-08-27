Van egy probléma, amit a SpaceX képtelen megoldani – pedig ezen múlik a Hold és a Mars meghódítása

A SpaceX Starship rakétája sikerrel hajtotta végre 10. tesztrepülését, ezzel megtörve a korábbi kudarcok sorát és megerősítve Elon Musk dominanciáját az űriparban. Ám a küldetés előtti halasztás újra rávilágított egy régi problémára: a folyékony oxigén (LOX) tartályok szivárgása továbbra is komoly technikai kihívás a SpaceX számára, melyet évek óta nem sikerült permanensen megoldaniuk. Amennyiben a SpaceX-nek sikerülne megoldania a LOX-szivárgásokat, úgy egy nagy akadály gördülne el a Hold és a Mars meghódítása elől.

Van egy probléma, amit a SpaceX képtelen megoldani – a Hold és a Mars meghódításának kulcsa a LOX-szivárgás megszüntetése / Fotó: AFP

Még Kapu Tiborékat is hátráltatta a SpaceX LOX-szivárgása

A folyékony oxigén az egyik legfontosabb rakéta-hajtóanyag. A SpaceX Raptor és Merlin hajtóművei metánnal vagy kerozinnal kombinálva égetik el, így állítva elő a hatalmas tolóerőt. A LOX azonban rendkívül instabil közeg:

Szuperhideg (–183 Celsius-fokon forr), ezért az acél- és alumíniumszerkezetek folyamatos hőtágulásnak és zsugorodásnak vannak kitéve.

(–183 Celsius-fokon forr), ezért az acél- és alumíniumszerkezetek folyamatos hőtágulásnak és zsugorodásnak vannak kitéve. Reaktív : bármilyen szennyeződés, tömítetlenség vagy mikroszkopikus repedés is oxidációt, majd tüzet okozhat.

: bármilyen szennyeződés, tömítetlenség vagy mikroszkopikus repedés is oxidációt, majd tüzet okozhat. Nagy mennyiségben van jelen: a Starshipben és a Falcon 9-ben a teljes tömeg jelentős részét teszi ki, így már egy kisebb szivárgás is komoly biztonsági kockázat.

Az elmúlt időszakban több esetben is a LOX-szivárgás állt az indítási kudarcok vagy halasztások hátterében: legutóbb a SpaceX 10. rakétaindítását késleltette a tartályszivárgás, viszont idén nyáron nem ez volt az első eset. Kapu Tiborék Axiom–4 misszióját többször is el kellett halasztani, július elején viszont szintén szivárgás miatt állították le az indítást: az indiai ISRO csapata először LOX-szivárgást, majd később repedést észlelt a Falcon 9 hordozórakéta gyorsítófokozatában, így

a SpaceX-rakéták visszatérő meghibásodása okozta Kapu Tiborék indításának többszöri elhalasztását.

Az utóbbi években visszatérő probléma volt a LOX-szivárgás: idén januárban a Starship Flight 7 közben a belső LOX-szivárgás okozott tüzet, tavaly júliusban a Falcon 9 második fokozatában is tartályszivárgás miatt nem sikerült újraindítani a hajtóművet, a Starlink műholdak pedig visszahullottak a Földre. Ugyanezen helyzetek és problémák jellemzőek már 2022 óta, tehát kijelenthetjük, hogy a LOX-tartállyal valami nincs rendben, és nem úgy néz ki, hogy a SpaceX egyhamar orvosolná a problémát.