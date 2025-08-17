Luxusszigetek: kiderült, hova utaznak pihenni a leggazdagabbak

A világ legdrágább turisztikai desztinációi továbbra is a luxus és az exkluzivitás iránti keresletet tükrözik. Bár a magas költségek sokak számára elérhetetlenné teszik ezeket a helyeket, azok számára, akik megengedhetik maguknak, egy életre szóló élményt kínálnak. A prémium szolgáltatások és a lenyűgöző tájak kombinációja ideális úti célokká teszi ezeket a desztinációkat a luxus iránt érdeklődő utazók számára. Az Origo cikkéből kiderült, melyek a legdrágább nyaralóhelyek a világon.
Antigua és Barbuda két szigete a Karib-tenger másik gyöngyszeme, amely
tökéletes egyensúlyát kínálja. A szigetek számos privát villát és üdülőhelyet kínálnak, ahol a vendégek élvezhetik a személyre szabott szolgáltatásokat és a lenyűgöző tájat. A magas szintű szolgáltatások és a kizárólagos élmények magas költségekkel járnak, így Antigua és Barbuda is a legdrágább úti célok között szerepel. Az árak a szálláshelyek típusától és szolgáltatásaitól függően változnak, de egyes helyeken akár 337 ezer forint/éj is lehet.
A Maldív-szigetek a világ egyik legismertebb luxus úti célja, amely a fehér homokos strandjaival, kristálytiszta vizével és privát vízibungalóival vonzza a tehetős utazókat. A szigetek számos ötcsillagos üdülőhelyet kínálnak, ahol a vendégek élvezhetik a személyre szabott szolgáltatásokat, beleértve a magánmedencéket, személyi szakácsokat és privát strandokat. Ezek az exkluzív élmények magas költségekkel járnak, így a Maldív-szigetek a világ egyik legdrágább úti céljává vált. Az árak az üdülőhelyek típusától és szolgáltatásaitól függően változnak, de egyes helyeken akár 1,2 millió forint/éj is lehet.
A teljes cikket ide kattintva tudja elolvasni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.