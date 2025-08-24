Regionális márkák integrációjáról és a Made in Russia (Oroszországban készült) koncepcióról tárgyaltak Volgográdban augusztus 7-én. Az eseményen a Déli Szövetségi Körzet exportorientált vállalatai csatlakoznak a külföldi piacokra irányuló promócióhoz, amelyet az Orosz Exportközpont (REC) fejlesztett – erről Alekszej Szolodov, az REC alelnöke beszélt a rendezvény Made in Russia plenáris ülésén.
Az Orosz Exportközpont az azonos nevű program keretében foglalkozik az exportra szánt orosz termékek promóciójával. Mára az orosz zászló színeiben pompázó, madár formájú Made in Russia logó Oroszország felismerhető exportmárkájává vált, a legnagyobb nemzetközi iparági kiállításokon és piacokon szerepeltetik.
Alekszej Szodolov szerint ez a minőségi jelzés, a madár alakú Made in Russia világszerte bevésődött a forgalmazók és a vásárlók tudatába. Minden egyes kiállítással és marketingkampánnyal nő a márkához hű fogyasztók száma. Ehhez jelentősen hozzájárulnak a Déli Szövetségi Körzet vállalatai is: a körzet 127 vállalkozása már megkapta a jogot, hogy termékeire ráhelyezze a védjegyet.
„A Made in Russia programot úgy alakítottuk ki, hogy azok a vállalatok, amelyek minőségi termékkel rendelkeznek, függetlenül a régiótól, a termék típusától, a gyártási módszertől vagy a vállalkozás méretétől, használhatják. (...) A nemzetközi gyakorlatban a Made in előtaggal ellátott országmárka először az ország lakosai és vendégei számára vált a minőség jelzőjévé, majd a határain túl is. Pontosan ugyanezt a megközelítést fogjuk követni az állami támogatás tekintetében is” – magyarázta Roman Csekusov, az Oroszországi Ipari és Kereskedelmi Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettese. Hangsúlyozta, hogy a minisztérium számára a nemzeti márka létrehozása narratívák egész sorát jelenti. Ezek
A Made in Russia programhoz csatlakozó vállalatok számos jelentős bónuszban részesülnek, amelyek egyedülálló lehetőségeket nyitnak számukra a külföldi promócióra. Ezek közé tartozik a kiemelt promóció külföldi infrastruktúrán keresztül:
A Déli Szövetségi Körzet egyike azon kulcsfontosságú régióknak, amelyek Oroszország nem erőforrás jellegű, nem energetikai exportját generálják. 2024-ben az országnak 10 százalék volt az exportrészesedése ezen a terülten. Ugyanakkor a körzet exportportfóliója kiegyensúlyozott: a gabona- és zsír-olaj termékek mellett jelentős részét a kohászati, gépipari és vegyipari áruk teszik ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.