Vámháború? A konténerkirály köszöni, jól van: forgalom- és bevételnövekedést jósol a Maersk

A világ egyik legnagyobb tengeri szállítmányozási vállalata, az A.P. Moller-Maersk csütörtökön jelentősen megemelte idei eredményvárakozását, miután a konténeres áruszállítás iránti kereslet ellenállónak bizonyult a világgazdaságot sújtó bizonytalanságokkal és kereskedelmi vitákkal szemben. A vállalat már 8–9,5 milliárd dollár közötti EBITDA-t vár 2025-re, szemben a korábbi 6–9 milliárdos sávval.
A Maersk szerint a globális konténerforgalom idén két–négy százalékkal nőhet, míg májusban még mínusz egy és plusz négy százalék közötti sávval számoltak. Ez ugyan mérséklődő növekedési ütemet jelez az év második felére, de a vállalat szerint az eddigi teljesítmény felülmúlta a várakozásokat. Az amerikai import visszaesését ugyanis bőven ellensúlyozta más régiók – különösen Európa – fokozódó behozatala.
A piaci volatilitás és a globális kereskedelem példátlan bizonytalanságai közepette is ellenállónak bizonyult a kereslet, mi pedig gyorsan és rugalmasan reagáltunk
– mondta Vincent Clerc vezérigazgató a Reutersnek. A bejelentés hatására a Maersk részvényei több mint három százalékot emelkedtek a csütörtöki kereskedés elején.
Az év első felében éles visszaesést mutatott a Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelem a kölcsönös vámintézkedések miatt. Ez több hajótársaságot is arra késztetett, hogy rendszeres útvonalakat függesszenek fel vagy egyes járatokat töröljenek.
Trump meglepetésbejelentése lendületet adott a szállítmányozásnak – kúszik felfelé a Maersk
Jelentős árfolyam-emelkedést hozott a Maersk részvényeinek Donald Trump amerikai elnök bejelentése, miszerint 90 napos haladékot ad a magasabb vámok bevezetésére több országgal szemben. A piacok megkönnyebbültek, de a Kínával szembeni szigor továbbra is komoly bizonytalanságot okoz.
Bár a két nagyhatalom ideiglenes kereskedelmi fegyverszünetet kötött, a befektetők továbbra is aggódnak amiatt, hogy
A Maersk szerint ennek ellenére az áruk továbbra is áramlottak országhatárokon keresztül és országhatárokon belül is, még egy ennyire átpolitizált és zavarokkal teli környezetben is.
A vállalat figyelmeztetett arra is, hogy a Vörös-tengeren tapasztalható szállítási fennakadások az év hátralévő részében is megmaradhatnak. A hajózási útvonalak Afrikán keresztül történő megkerülése megnövelte a szállítási időket, ugyanakkor hozzájárult a fuvardíjak emelkedéséhez is, amiből a Maersk is profitált. A fennakadások hátterében a jemeni húszi lázadók támadásai állnak, amelyek célja az Izrael elleni tiltakozás a gázai háború miatt.
A második negyedévben a logisztikai óriás korrigált EBITDA-ja hét százalékkal 2,3 milliárd dollárra emelkedett, meghaladva az elemzők 1,98 milliárdos várakozását. Az árbevétel három százalékkal 13,1 milliárd dollárra nőtt, ami szintén meghaladta a 12,61 milliárd dolláros piaci konszenzust.
A Maersk nemcsak a tengeri szállítmányozásban, hanem a logisztikai szolgáltatásokban is jelentős szereplő, így teljesítménye kulcsfontosságú indikátor a világgazdaság aktuális állapotának értékeléséhez.
Fényes jövőt lát a nemzetközi konténeróriás: erős marad a nemzetközi kereskedelem
A vállalat idén jelentős növekedésre számít. A Maersk szerint azonban a globális konténerpiac előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.