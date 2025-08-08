Szigorít a magánnyugdíjakban a kormány, mert a románok ezeket is kezdték elpazarolni

Romániában megszüntetik azt a lehetőséget, hogy egy összegben felvehető legyen a magánnyugdíj-megtakarítás, miután pénteki ülésén elfogadta az erről szóló törvényjavaslatot a román kormány.
A Világgazdaság a napokban írt a pazarlásba átcsapott romániai fogyasztásnövekedésről, amelyet olyan zavarba ejtő jelenségek kísértek, mint a megtakarítási ráta átfordulása mínuszba: Európában kivételes módon a románok akkor sem tudtak lemondani a költekezésről , amikor az energiaválság égbe lökte az energiaárakat, miközben még alig szabadult meg a kontinens a világjárvány félelmeitől.
A fékevesztettség irdatlan költségvetési hiányba torkollott, a költekezés árát most kezdik el törleszteni, az új kormány sorban jelenti be a megszorításokat.
Amennyiben a javaslat hatályba lép, a nyugdíjba vonulók csak a magánnyugdíjalapok által kezelt megtakarításuk legfeljebb 25 százalékát vehetik fel egy összegben, míg a maradékot a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő (jelenleg 1281 lej = 100 ezer forint) havi részletekben kaphatják meg, legfeljebb tíz évre elosztva.
Ennél magasabb csak akkor lehet a magánnyugdíj, ha a jogosultnak nagyobb megtakarítás gyűlt össze annál, mint amit így ki lehet fizetni.
A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapnák meg a nyugdíj-megtakarításának kifizetetlen részét.
Továbbra is kivehetik egy összegbe a magánnyugdíjalapnál összegyűlt összeget azok, akiknek a megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj 12-szeresét (vagyis kevesebb mint egy év alatt kifizethető).
Egy másik lehetőséget is biztosít az elfogadott tervezet, mely szerint a magánnyugdíj életjáradékként is kifizethető a jogosult számára, erről a járandóság folyósítására kiválasztott magánnyugdíjpénztár köt megállapodást a megtakarítás birtokosával. Az életjáradékról szóló megállapodásoknak több változata lehetséges, beleértve azt is, hogy a kedvezményezett elhunyta esetén özvegye számára fizessék tovább életjáradékként a magánnyugdíj egy bizonyos hányadát.
A román kormány szerint a törvény egy régóta fennálló joghézagot orvosolhat azzal, hogy bevezeti a nyugdíjalapoktól elkülönülő, csak a kifizetésekkel foglalkozó magánnyugdíjpénztárak rendszerét, miközben biztosítja a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát is, miután
az elmúlt években megsokszorozódtak a magánnyugdíjalapokból egy tételben felvett összegek.
Ez 2011-ben még csak 16 millió lej (1,2 milliárd forint) volt, tavaly azonban már 548 millió lejre ugrott (42,7 milliárd forint), miközben Romániában a 2030-as évtizedben éri el a nyugdíjkorhatárt a legnépesebb, 1966-után született korosztály.
A kormány a tízéves kifizetési időszak meghatározásánál figyelembe vette, hogy Romániában a várható átlagos élettartam 75,1 év (nőknél 79,2, férfiaknál 71,3 év), a nyugdíjkorhatár pedig 65 év. A jelenlegi jogszabályok szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy legfeljebb öt év alatt kell a nyugdíjalapnak egyenlő havi részletekben kifizetnie.
A három pillérű nyugdíjrendszert 2008-ban vezették be Romániában, ami szerint a 35 év alatti dolgozók béréből visszatartott bruttó 25 százalék nyugdíjjárulék egy része magánnyugdíjalapokhoz (ez a második pillér), egy része pedig az állami nyugdíjpénztárhoz kerül (első pillér). Tavaly január óta a bruttó bér 4,75 és 20,25 százalékát kapják a magán- és az állami alapok.
A nyugdíjárulék egy részének magánnyugdíjalaphoz történő irányítását a 35 és 45 év közöttiek számára önkéntes alapon tették lehetővé a törvény hatályba lépésekor.
A román nyugdíjrendszer harmadik pillére a fakultatív magánnyugdíj-biztosítás, ami a járulékbefizetéstől független, a biztosítók és ügyfeleik közti megállapodások által szabályozott, önkéntes megtakarítási lehetőség.
Idén februárban 8,3 millió román állampolgárnak volt kötelező magánnyugdíj-megtakarítása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.