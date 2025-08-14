Keseregnek a románok, a magyarok elvitték az orruk elől a hatalmas üzletet: óriási bánya nyílik

Komoly üzletet vitték el a magyarok a románok elől. Egy magyar cég Európa leghatékonyabb és legmodernebb sóbányájának megnyitására készül a Kolozs megyei Valea Florilorban, miután tavaly elnyerte a koncessziót. A döntést felgyorsítja a parajdi sóbánya katasztrófája, különösen mivel Magyarország nagy mennyiségű sót importált Romániából – számolt be a román Stiripesurse az Infostartra hivatkozva.
A roán tudósítás azért is figyelemreméltó, mert egyértelműen a román vállalatok lustaságát jelöli meg okként, hogy a magyarokhoz került a kecsegtető üzleti lehetőség.
A só kitermelése a környéken évszázadokig is folytatódhatott, és nem is akármilyen sóról van szó: 99%-os tisztaságú és kiváló minőségű – mondta Veres Márton, a cég képviselője a portfolio.hu-nak. A Salt-Veres Zrt. tulajdonosa az édesapja, a cég pedig a bányászati koncessziót birtokló román Diana Exploatări Miniere SRL cég egyedüli tulajdonosa.
A bányát 1980-1981-ben, Ceaușescu idején tárták fel. A kitermelési jogok igénylésének folyamatát 2009-ben indították el, de az engedélyt csak tavaly decemberben szerezték meg. Erről a Világgazdaság is beszámolt.
A hasznosítási jog 20 évig érvényes, ezt követően 5 évente meghosszabbítható.
Ebben az időszakban a becslések szerint 30 millió tonna gazdaságosan kitermelhető. Tehát, ha évi 800 ezer tonnával számolunk, az közel 40 évre elegendő tartalékot jelent. A geológiai vizsgálatok szerint azonban a teljes tartalék ennél jóval magasabb, akár több 100 millió tonna is lehet.
Így a kitermelés ebből a lelőhelyből hosszú távon, akár évszázadokon át is folytatható.
„Jelenleg rendelkezünk a termelési engedéllyel, ami még nem jelenti a bánya megnyitását – folyamatban van az engedélyezési eljárás, amelynek végén megkaphatjuk a nyitási engedélyt. A törvény szerint 330 napot kell várnunk, így valószínűleg 2025 végére megnyithatjuk a bányát. Célunk, hogy 2-3 éven belül elérjük az évi 800 ezer tonnás kapacitást, és biztosítsuk a folyamatos, stabil és olcsó termelést” – tette hozzá Veres Márton.
A modellt a német bányászati üzemeltetés biztosítja: a magyar vállalat elektromos kombájnokkal, zárt, automatizált rendszerben, önhordó szerkezetekkel, minimális emberi jelenléttel fog dolgozni. A projektet 30-35 ember üzemeltetheti két műszakban. A termelés és a feldolgozás teljes egészében a föld alatt történik, így a lakosoknak még a zajszennyezéssel sem kell megküzdeniük. Az energiaellátást is jelentős mértékben megújuló energiával biztosítják, így a bánya ökológiai lábnyoma minimális lesz, és így az energiaáraknak való kitettségük is csökken.
A bánya teljesen másképp fog kinézni, mint a parajdi sóbánya, ez egy új és modern ipari bánya lesz.
A bánya nagyon nagy, évi 800 ezer tonnás kapacitással rendelkezik majd, ami Magyarország teljes éves sóigényének 80-90 százalékát, vagy Szlovákia, Horvátország és Szerbia teljes sóigényét együttesen fedezné.
A só magas tisztasága miatt azonban a vállalat célpiaca lehet a vegyipar, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar is, de a sót akár állati takarmányokban és téli utakon csúszásgátló anyagként is felhasználhatják.
„2-3 éven belül termelésnövekedésre számítunk, de 2026-tól szeretnénk sót termelni” – mondta a szakértő.
